Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: Kemal Kılıçdaroğlu Artı 1'in arkasındaki isimle tanıştı mı?

Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısı şu şekilde:
Yılmaz Özdil-Uğur Dündar tartışmasıyla gündeme gelen Artı 1 televizyonunun arka planı çok karışık ve bugün CHP'yi yöneten etkili isimlere kadar uzanıyor.
Kimler yok ki... İşin içinde Erdoğan Toprak'tan Oğuz Kaan Salıcı'ya kadar birçok CHP'linin adı geçiyor. İşin asıl nirengi noktası da CHP içinde yaşananlar. Çünkü Artı 1 için Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde 40 milyon TL'nin toplandığından söz ediliyor.
Bu konuda eski belediye başkanlar Ateş Ünal Erzen ve Mustafa Zengin, hangi otelde, hangi belediye başkanından ne kadar para toplandığını ve paraları CHP adına Erdoğan Toprak'ın aldığını açık açık söylediler. Toprak ise tam tersi bu iddiaları yalanladı.