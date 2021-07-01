Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: Kemal Kılıçdaroğlu Artı 1'in arkasındaki isimle tanıştı mı?

CHP ile ilgili şunu söylemek mümkün; sürekli hükümete saldıran bir Kılıçdaroğlu var ancak kendi partileri böyle yönetiliyor. İçlerindeki olaylar araştırılmıyor, üzerine gidilmiyor. CHP tarafından iddialar havada uçuşurken, kendi içlerindeki olaylar için sesleri çıkmıyor. Son olarak kendi avukatlarının iddiaları vardı ancak ses yok. CHP çok acayip bir yapıya bürünmüş durumda." dedi.

Pazarcı, Ekrem İmamoğlu'nun dezenfektan oyununu da hatırlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Pazarcı, "Belediye başkanları bu televizyonlar için istenen paraları nasıl veriyorlar? Ceplerinden vermiyorlardır. Belediyenin işleri ve müteahhit ilişkileri sıkıntılı olmalı bunlara bakmak lazım. Ekrem İmamoğlu mesala. Defalarca söyledik; pandemi döneminin başında 70 TL'ye dezenfektan almıştı. Her şeyi yapma hakkını kendilerinde görüyorlar." şeklinde konuştu.