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    • 01.07.2021 09:17
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    Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: Kemal Kılıçdaroğlu Artı 1'in arkasındaki isimle tanıştı mı?

    Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar tartışmaları gündemden düşmezken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruma sessiz kalması dikkat çekti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, “Belli olan tek gerçek ise o ekibin bugün CHP'yi yönettiği ve onların bu ilişkisini Kılıçdaroğlu'nun da bildiği. O soruyu tekrar edelim: Onları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kimler götürdü ve kimler "kefil" oldu? Kılıçdaroğlu onlarla tanıştıysa şimdi neden susuyor?” dedi.

    Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısı şu şekilde:
    Yılmaz Özdil-Uğur Dündar     tartışmasıyla gündeme gelen Artı 1 televizyonunun arka planı çok karışık ve bugün CHP'yi yöneten etkili isimlere kadar uzanıyor.


    Kimler yok ki... İşin içinde Erdoğan Toprak'tan Oğuz Kaan Salıcı'ya kadar birçok CHP'linin adı geçiyor. İşin asıl nirengi noktası da CHP içinde yaşananlar. Çünkü Artı 1 için Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde 40 milyon TL'nin toplandığından söz ediliyor.

    Bu konuda eski belediye başkanlar Ateş Ünal Erzen ve Mustafa Zengin, hangi otelde, hangi belediye başkanından ne kadar para toplandığını ve paraları CHP adına Erdoğan Toprak'ın aldığını açık açık söylediler. Toprak ise tam tersi bu iddiaları yalanladı.


        Artı 1 televizyonunun bir de CHP dışı boyutu var ve o da büyük oranda yine CHP'lilerle ilgili. Çünkü Artı 1'in bugün tartışılan patronları ile CHP yöneticileri arasında çok "özel" ilişkiden söz ediliyor.


        Eden isim de yine bir CHP'li gazeteci İmambakır Üküş... Üküş'ün, 6 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul Gerçeği sitesinde "+1'de sular durulmuyor" başlıklı yazısı şu sözlerle başlıyordu:


        "İddialı bir şekilde yayın hayatına başlayan televizyon kanalı, kuruluşundan itibaren aslında hep soru işaretleri taşıyordu..."

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        "CHP ÇOK ACAYİP BİR YAPIYA BÜRÜNMÜŞ DURUMDA"
        CHP'nin yapısına dikkat çeken Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "Ciddi iddialar var. Bu iddialarla ilgili CHP içinde geçmişte belediye başkanlığı yapmış pek çok isim itiraflarda bulunuyor; "paraları ben aldım, ben götürdüm" gibi.

            CHP ile ilgili şunu söylemek mümkün; sürekli hükümete saldıran bir Kılıçdaroğlu var ancak kendi partileri böyle yönetiliyor. İçlerindeki olaylar araştırılmıyor, üzerine gidilmiyor. CHP tarafından iddialar havada uçuşurken, kendi içlerindeki olaylar için sesleri çıkmıyor. Son olarak kendi avukatlarının iddiaları vardı ancak ses yok. CHP çok acayip bir yapıya bürünmüş durumda." dedi.

            Pazarcı, Ekrem İmamoğlu'nun dezenfektan oyununu da hatırlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Pazarcı, "Belediye başkanları bu televizyonlar için istenen paraları nasıl veriyorlar? Ceplerinden vermiyorlardır. Belediyenin işleri ve müteahhit ilişkileri sıkıntılı olmalı bunlara bakmak lazım. Ekrem İmamoğlu mesala. Defalarca söyledik; pandemi döneminin başında 70 TL'ye dezenfektan almıştı. Her şeyi yapma hakkını kendilerinde görüyorlar." şeklinde konuştu.

            "ABD SEZGİN BARAN KORKMAZ'I TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANACAK"
            Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik A Haber canlı yayınında Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD tarafından Zarrab gibi kullanıcılacağını dile getirdi.

            CHP'nin karmaşık yapısına da değinen Özçelik, "CHP'ye bakıyoruz kimin eli kimin cebinde belli değil. Karmaşık ilişkiler ağı görüyoruz. Gayriresmi yollarla yapılan ilişkilerden dolayı paraların bir kısmı ceplere atılıyor. Bu işlerin içerisinde karanlık işler de karışında olay daha da karanlık hale geliyor. Şuanda Avusturya'da olan Korkmaz'ın ABD'ye gitme olasılığı yüksek. Türkiye'nin başına yeni bir Zarrab olayı çıkartmaya çalışıyorlar." ifadelerine yer verdi.

            Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik sözlerine şöyle devam etti;
            "Amerikalılar İran'a karşı operasyon düzenlerken oralara teknik yardım veriyoruz demişlerdi. Normal televizyon kuramadıkları için internet televizyonu kurdular. Türkiye'de de bu modelle adımlar atıyorlar."

                CHP MEDYASINI KİMLER FİNANSE EDİYOR?
                Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel A Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi.
                Kanalın CHP tarafından sahiplenilmek istenildiğini belirten Tezel, "Sezgin Baran Korkmaz gazete kurmamış birçok gazeteciyi satın almış. İsmi açıklanmayan başka gazeteciler de var. Çok kirli ilişkiler var. Türk basınının duayen kabul ettiği Uğur Dündar'ın kurucusu olduğu Artı 1 kanalının nasıl finanse edildiği ortaya çıktı. Bu kadar yakın 2 dost paylaşım yapılmadan önce konuşmamış mıdır? Bence konuşuldu ve Dündar fırçaladı ve inadına paylaşım yapıldı. Daha sonra Can Ataklı soruyor,; 40 milyon TL'yi hangi CHP'li aldı?" dedi.

                Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel FETÖ ağzıyla yapılan yayınlara dikkat çekti. Önemli açıklamalarda bulunan Tezel, "Sezgin Baran Korkmaz'ın sağ kolu Alptekin "Ben bu kanalı reklamlarla finanse ettim" diyerek itirafta bulunuyor. Yönetim değişikliği yaşanıp Artı 1'in başına Can Dündar geçtikten sonra tamamen FETÖ'nün ağzıyla yayınlar yapılıyor." ifadelerine yer verdi.
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                Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür: Kemal Kılıçdaroğlu Artı 1'in arkasındaki isimle tanıştı mı?