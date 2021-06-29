Batı'yı üzmemeye çalışan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu tasfiye edilince muhalefete eklemlendi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da 2013 yılında başbakan yardımcısıyken Kanal İstanbul'u "gerçekçi proje" olarak tanımlamış "biz bunun gerçekçi bir proje olduğuna inanıyoruz. Türkiye için hatta dünya için çok konuşulacak. İstanbul'un deniz trafiğini rahatlatacak." ifadelerini kullanmıştı.