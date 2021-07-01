Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisini grup toplantısına katıldı: Kanal İstanbul projesini eleştiren CHP'ye sert çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Kanal İstanbul projesine değinerek "Türkiye, Kanal İstanbul projesine kavuşacak" diyerek şu mesajları paylaştı:

Kıyılarımız nasıl müsilajın tehdidi altındaysa siyasette de yerli ve milli her adımı yok etmeye çalışan bir müsilajla karşı karşıyayız.

Türkiye, CHP zihniyetinin yalan zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun adı da bir yalan terörüdür.





Biz, 19 yıldır ülkeyi eser ve hizmet siyasetiyle yönettik. Bunlar ise daha ancak rüyasını gördükleri iktidarlarını yıkım siyaseti üzerine bina etmeye kalkıyorlar. Yıkım siyaseti CHP zihniyetinin genlerinde var.







Bu ülkede vurulan her fabrika kazmasının önüne CHP dikilmiştir. Son olarak Kanal İstanbul için aynı takozluğu yapmaya çalışıyorlar.

Altyapı deplase çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz. Kanal İstanbul'un şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Hedefimiz bu projeyi 6 yıl içinde tamamlamak.