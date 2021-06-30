SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul tehdidine 4 dilde devam etti

Türkiye'de yapılan veya planlanan her projeye karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak hedefinde Kanal İstanbul var. Kılıçdaroğlu, son günlerde her fırsatta Kanal İstanbul'u yaptırmayacaklarını müteahhitlere ödeme yapmayacaklarını hatta bankalara da yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki sözlerinin ardından Alman Deutsche Bank'ı 4 dilde tehdit etti.

"TÜRKİYE HAZİNESİNDEN GERİ ÖDEME ALAMAYACAKLAR"

"Erdoğan, halkımın parasında ve doğasında gözü olan herkese aynı şeyi söylüyorum, Türkiye'nin hazinesinden para alamayacaklar! O zaman Deutsche Bank'a da söyleyeyim..." diyen Kılıçdaroğlu dört (Almanca, Fransızca, İngilizce ve Arapça) dilde, "Ülkemin çıkarlarına ve dünya iklim politikasına aykırı olan Kanal İstanbul projesini finanse eden kurumlar, Türkiye hazinesinden geri ödeme alamayacaktır. Ayrıca, projenin neden olacağı doğa tahribatı için de tazminat talep edilecektir" paylaşımında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN PAYLAŞIMLARI İSE ŞU ŞEKİLDE