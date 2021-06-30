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    SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul tehdidine 4 dilde devam etti

    Son dakika haberleri... Her fırsatta Kanal İstanbul'u yaptırmayacaklarını müteahhitlere ödeme yapmayacaklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamalardan sonra 4 dilde Alman Deutsche Bank'ı tehdit etti ve Türkiye'den ödeme alamayacaklarını söyledi.

    Kılıçdaroğlu'ndan 4 dilde Kanal İstanbul tehdidi

    Türkiye'de yapılan veya planlanan her projeye karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak hedefinde Kanal İstanbul var. Kılıçdaroğlu, son günlerde her fırsatta Kanal İstanbul'u yaptırmayacaklarını müteahhitlere ödeme yapmayacaklarını hatta bankalara da yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

    Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki sözlerinin ardından Alman Deutsche Bank'ı 4 dilde tehdit etti.

    "TÜRKİYE HAZİNESİNDEN GERİ ÖDEME ALAMAYACAKLAR"
    "Erdoğan, halkımın parasında ve doğasında gözü olan herkese aynı şeyi söylüyorum, Türkiye'nin hazinesinden para alamayacaklar! O zaman Deutsche Bank'a da söyleyeyim..."     diyen Kılıçdaroğlu dört (Almanca, Fransızca, İngilizce ve Arapça) dilde, "Ülkemin çıkarlarına ve dünya iklim politikasına aykırı olan Kanal İstanbul projesini finanse eden kurumlar, Türkiye hazinesinden geri ödeme alamayacaktır. Ayrıca, projenin neden olacağı doğa tahribatı için de tazminat talep edilecektir" paylaşımında bulundu.

    KILIÇDAROĞLU'NUN PAYLAŞIMLARI İSE ŞU ŞEKİLDE

    Almanca


    Fransızca


        İngilizce


        Arapça

        BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'nun tehditlerini konu ederek "Deutsche Bank'a tehdit salladılar 'ödemeyi kesinlikle yapmayız.' Bunlar daha şimdiden ya devlet nedir, devlet yönetmek nedir, bunlardan haberleri bile yok. Uluslararası bir tahkim mekanizması var bundan da haberleri yok. Biz iktidar olduk, bizden önceki borçlanmaları ödemedik mi? Niye, devlet budur da onun için. Ama bunlar devlet değil zillet." ifadelerini kullandı.
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