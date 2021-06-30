Meral Akşener: Kanal İstanbul'u durduracağız, parasını ödemeyeceğiz!



TEHDİTLER SAVURDU

İktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul projelerini durduracaklarını belirten Akşener, yaptığı konuşmada "Kanal İstanbul Projesi, halihazırda çalışan ve değer üreten firmaları ayakta tutmayı veya milletimizin refah seviyesini yükseltmeyi amaçlıyor mu? Hayır. Projenin, bölgede arsa kapatanlar ile malum müteahhitler dışında milletimizin refahına ve insani gelişmişlik düzeyine, yapacağı bir katkı var mı? Yok. Bu vesileyle buradan sizlerin aracılığıyla, Kanal İstanbul için avuç ovuşturan, projeye dahil olmak isteyen, yerli ve yabancı bütün finans kuruluşlarını ve müteahhitlik firmalarını bir kez daha uyarıyorum. Bütün bu veriler ışığında, bu 'tiksindirici borcu', milletimizden değil, bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dan isteyeceksiniz" ifadesini kullandı.