Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.06.2021 11:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2021 11:42
    ABONE OL

    Eski CHP'li Öztürk Yılmaz: Kılıçdaroğlu yürüyen yalan makinesi

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyaseti artık çuvala sığmıyor. Son olarak "Katarlı gençler sınavsız tıp okuyacak" yalanıyla tepkilerin odağında olan Kılıçdaroğlu, CHP'den ayrılarak parti kuran Öztürk Yılmaz tarafından topa tutuldu. Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yalan siyasetini' eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nu 'yürüyen yalan makinesi' olarak nitelendiren Yılmaz, 'İnsanları itibarsızlaştırmak için her şeyi yapıyor.' dedi.

    Kılıçdaroğlu yürüyen yalan makinesi

    Özel bir tv kanalının canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Yenilik Partisi Başkanı Öztürk Yılmaz, eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

    YÜRÜYEN YALAN MAKİNESİ
    Kılıçdaroğlu'nu "yürüyen yalan makinesi" olarak nitelendiren Yılmaz, "Türkiye'de şu sorun var. İnsanları itibarsızlaştırmak çok kolay. Muhalefet de aynısını yapıyor. İstifa ettiğim zaman baktım koridorda bir sürü yalan dolaştırıyorlar. Yürürken yalan söylüyorlar. Yiyip, içip yalan söylüyor. Muhalefet beni ihraç ettikten sonra bu kez itibarsızlaştırmak için bir sürü yayın yasağı koydu. Kılıçdaroğlu yürürken yalan söyleyen birisi. Oturuyor, kalkıyor yalan söylüyor. Birisi de, 'Kardeşim, sen böyle namuslu insanlara sırf gıcık olduğun için yalan söylersen bu yalanlar ayağına dolaşır' demiyor. 'Bana dokunmuyorsa ne yapıyorsa yapsın.' stratejisi var. Bu Türkiye'nin de muhalefetin de iktidarın da canını yakar." şeklinde konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dünya bunu konuşuyor! İlk kez ateşledi kıyamet koptu!
    Haberler Güncel Eski CHP'li Öztürk Yılmaz: Kılıçdaroğlu yürüyen yalan makinesi