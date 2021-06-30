CHP Sözcüsü Faik Öztrak 'Katarlıları boş kontenjanlara doldurmak için YSK soruları zor soruldu' yalanını neden söyledi?

Cumhuriyet Halk Partisi yalan siyasetini tam gaz sürüdürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı" yalanını köpürtmesinin ardından akıllara durgunluk veren bir yalan da Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.

"KATARLILAR YERLEŞSİN DİYE SORULAR ZORDU"

Öztrak, "YKS soruları duyduğumuza göre zordu. Acaba kontenjanları boş bırakarak Katarlılara yer mi açmaya çalışılıyor?" diye konuştu.

CHP SİYASİ STRATEJİSİNİ NEDEN YALAN ÜZERİNE KURDU?

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi'nin konuğu olan Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Öztrak'ın Katarlı öğrenciler yalanı üstünden CHP'nin planını anlattı.

Faik Öztrak müsteşarlık yapmış, bu ülke ekonomisine yön vermiş bir adam olmasına rağmen sanki dünyadan hiç haberi yokmuş gibi 'sınavlar zordu, bizim insanlarımızın girmesini engelleyip Katarlıları dolduracaklar' diyor. Faik Öztrak gibi bir adam bu işin gerçeğini bilir, bilmeme şansı yok. Öztrak'ın toplam tıp öğrencisi 30 olan Katar'ın bizim tıp öğrencilerimizi rahatsız etmeyeceğini, kontenjanlarını doldurmayacağını bilmeme ihtimali yok. Ama Öztrak'a diyorlar ki; 'Maraş'ta, Pazarcık'ta, Adana'da çocuklar bu sınavdan rahatsız, siz eğer bir de buna Katar süsü eklerseniz, bu çocukların beyninde yer eder ve bunları Tayyip Erdoğan'a karşı soğutursunuz. Hükümete karşı bir manipülasyon yaparsınız.' Faik Öztrak bu dediğimi dillendiriyor, bu ahlaki ve mantıklı değil.

''BİR DAHAKİ SEÇİM SEÇMEN BUNU YUTMAYACAKTIR''

Bir söz var; yalanlarınızla bir kesimi sürekli inandırabilirsiniz, yalanlarınızla herkesi bir kere inandırabilirsiniz ama yalanlarınızla herkesi her zaman inandıramazsınız. Siz yalanlarınızla İstanbul seçimini almış olabilirsiniz ama bir dahaki seçim bu seçmen bunu yutmayacaktır.

''HEDEFLEDİKLERİ KİTLELERİ AYDINLATMALIYIZ''

Hepimizin ısrarla bu saçmalıklara cevap vermeye gerek yok demeden, Öztrak gibilerin hedef aldığı ve inandırmaya çalıştığı kitleye yönelik paylaşım yapmalı ve gerçeği göstermeliyiz. Bunlar kesinlikle bir merkezden yönetilen planlı, programlı bir yalan siyaseti.