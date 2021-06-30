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    • 30.06.2021 16:31
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    CHP'den yeni doğa katliamı! İzmir Karaburun Mordoğan'da Manal Koyu'na bakan dere yatağına moloz döktüler

    İstanbul'da arıtma tesisi yapmamayı "temel atmama töreni" adı altında büyük bir olaymış gibi pazarlayan CHP'li İBB yönetiminin yaptığı akıllarda yerini korurken İzmir Karaburun'da da ilçe belediyesi Manal Koyu'na akan dere yatağına moloz döktü.

    CHP'li belediyeden bir çevre katliamı daha

    İzmir'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki doğal güzellikler ve eşsiz denize sahip Karaburun'da Mordoğan Mahallesi'nde ilçe belediyesine ait resmi plakalı iş makinesi yarımadanın en ünlü plajlarından biri olan Manal Koyu'na bakan dere yatağını parke taşları ve molozlarla doldururken vatandaşın cep telefonu kamerasına suçüstü yakalanmıştı.

    Karaburun Belediyesi ikinci çevre katliamını Kırüstü mevkiinde gerçekleştiriyor. Bu duruma tepki gösteren duyarlı vatandaş Birgül Zorbaz, konu ile ilgili CİMER'e şikayette bulundu.

    AĞAÇLAR TOPRAĞA GÖMÜLDÜ
    Birgül Zorbaz, şunları söyledi: İkinci Çevre felaketi bir an önce durdurulmalı. Tonlarca toprak kamyonlarla taşınıp buraya dökülüyor. Belediye her ne kadar yağmur suları için künk döşenecek dese de burada kocaman bir dağ oluştu.

        Dökülen tonlarca toprak nedeniyle ağaçlar gömüldü. Aylardır doğaya bu toprağı döküyorlar. Daha önce yol çalışması için kazılan toprağı döktüler. Şimdi de şimdide arıtma hafriyatını dolduruyorlar.

        İçimiz sızlıyor. Ağaçlar yok oluyor. Doğayı katlediyorlar. Umarım yetkililer bir an önce harekete geçerler...
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