CHP'den yeni doğa katliamı! İzmir Karaburun Mordoğan'da Manal Koyu'na bakan dere yatağına moloz döktüler

AĞAÇLAR TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

Birgül Zorbaz, şunları söyledi: İkinci Çevre felaketi bir an önce durdurulmalı. Tonlarca toprak kamyonlarla taşınıp buraya dökülüyor. Belediye her ne kadar yağmur suları için künk döşenecek dese de burada kocaman bir dağ oluştu.