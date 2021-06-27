Hakim Mehmet Yoylu Duruşmaya katılan Avukat Tuğçe Çetin'in etek boyuna takıldı: olayda karar çıktı:

Avukatın etek boyuna karışan hakim, hapis cezasına çarptırıldı. Şaşkınlık yaratan olay, iki yıl önce İstanbul'da yaşandı. Avukat Tuğçe Çetin, Kartal Anadolu Adliyesi, 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmaya katıldı.
Savunma yapmak için ayağa kalktı. Bu sırada hakim Mehmet Yoylu, etek boyunun olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu belirterek avukat Çetin hakkında tutanak tutulması gerektiğini açıkladı!
Duruşmaya tişört ve top sakalla girdiği belirlenen skandal hakim için Hakimler ve Savcılar Kurulu soruşturma açtı.