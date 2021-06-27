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    Hakim Mehmet Yoylu Duruşmaya katılan Avukat Tuğçe Çetin'in etek boyuna takıldı: olayda karar çıktı:

    Hakim Mehmet Yoylu, işi gücü bıraktı. Duruşmaya katılan Avukat Tuğçe Çetin’in etek boyuna takıldı! Yürütülen soruşturma kapsamında, 2 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Son söz ise HSK’nın...

    Etekleri tutuştu

    Avukatın etek boyuna karışan hakim, hapis cezasına çarptırıldı. Şaşkınlık yaratan olay, iki yıl önce İstanbul'da yaşandı. Avukat Tuğçe Çetin, Kartal Anadolu Adliyesi, 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmaya katıldı.

    Savunma yapmak için ayağa kalktı. Bu sırada hakim Mehmet Yoylu, etek boyunun olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu belirterek avukat Çetin hakkında tutanak tutulması gerektiğini açıkladı!

    Duruşmaya tişört ve top sakalla girdiği belirlenen skandal hakim için Hakimler ve Savcılar Kurulu soruşturma açtı.

        Cumhuriyet Savcılığı ise Yoylu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

        Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde görülen dava, geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Hakim, rencide edici ve aşağılayıcı boyutta hakaretten toplamda 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası aldı.

        HSK SORUŞTURACAK
        Yargıtay        , hakim Mehmet Yoylu hakkında hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Karar ise Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yollandı. HSK, inceleme ve soruşturma sonrasında hakim hakkında son kararı verecek.
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        Haberler Güncel Hakim Mehmet Yoylu Duruşmaya katılan Avukat Tuğçe Çetin'in etek boyuna takıldı: olayda karar çıktı: