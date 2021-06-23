SON DAKİKA: CHP'li Ekrem İmamoğlu Fransa'dan 93 milyon euro daha kredi aldı

Yani kanuni borçlanma limitini 7 milyar 142 milyon 545 bin 647 TL aşmış durumdadır. Tören yaptıkları borçlanmanın onayını biz mecliste alırken, bugün o töreni yapan CHP Grubu ve sayın başkan, o karara ret oyu vermişti. Yani ret oyu verdikleri kararın törenini yaptılar. Aslında bu tören, acziyetinizin ve kendinizi inkarın törenidir."