SON DAKİKA: CHP'li Ekrem İmamoğlu Fransa'dan 93 milyon euro daha kredi aldı

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yapımına 2016'da başlanan ve 1 Ocak 2021'de ilk etabı açılan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın, Eminönü-Cibali arasının tamamlanması için İBB ile AFD arasında 93 milyon euroluk kredi ön protokolüne imza atıldı.
Hattın Balat'taki merkez şantiyesinde düzenlenen imza töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ve AFD Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Jean Pierre Marcelli'nin katılımıyla gerçekleştirildi.
TOPLAMDA 450 MİLYON EUROLUK KREDİ
Marcelli, AFD'nin şehirlerin mali özerkliğini desteklediğini belirterek, "AFD, şu ana kadar İBB'nin toplamda 450 milyon euro (4 milyar 633 milyon) tutarında 5 ulaşım projesini finanse etmiştir. AFD, ayrıca Marmara Denizi'ndeki müsilaj krizine çözüm bulabilmek için İBB ile iş birliğine hazırdır." ifadelerini kullandı.