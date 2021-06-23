İBB ekipleri gece yarısı apar topar söktü! CHP'nin örtbas etmek istediği "400 milyon liralık rant" haberi!

MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı, 17 Aralık 2020 tarihinde gündeme bomba gibi düşen "400 milyon liralık rant vekaleti" haberini 54 m2'lik bir pankart haline getirmişti.
MHP İlçe Başkanlığı; İstanbul'un göbeğinde 400 milyonluk ranta karışan Beşiktaş Belediyesi ve İBB meclis üyesi Sebahattin Öztürk'ü protesto amaçlı parti binasına afiş asmıştı. Sosyal medya başta olmak üzere MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'na destek yağmıştı.
O PANKART İBB TARAFINDAN VİNÇ İLE SÖKÜLDÜ
Sürece dair sıcak bir gelişme yaşandı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, gece saatlerinde MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı önüne gelerek İBB meclis üyesi Sebahattin Öztürk'ün adının karıştığı skandalı konu alan pankartı sökmek üzere harekete geçti. Vinç ile MHP binası önüne gelen ekipler, hiçbir uyarıda bulunmadan pankartı söktü.
"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Yaşanılan süreci Sabah'a anlatan MHP Beşiktaş İlçe Başkanı Metin Kılıç, "Sabah partiye geldiğimizde pankartın olmadığını gördük. Kurallara riayet ederek astığımız afiş gece yarısı kaldırıldı. Belediye ekiplerince pankartımız yok edilmiş. Biz doğru bildiğimizden şaşmayacağız. Önümüzdeki günlerde şehir meydanında daha etkili bir protesto yapacağız. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.