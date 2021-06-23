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    • 23.06.2021 13:55
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    İBB ekipleri gece yarısı apar topar söktü! CHP'nin örtbas etmek istediği "400 milyon liralık rant" haberi!

    'ta MHP İlçe Başkanlığı tarafından parti binasına asılan pankart, krize neden oldu. Gündeme bomba gibi düşen "400 milyon liralık rant vekaleti" haberini afişe eden MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nın 54 metrekarelik pankartı, apar topar kaldırıldı.

    İBB gece yarısı söktü! CHP'nin örtbas etmek istediği rant

    MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı, 17 Aralık 2020 tarihinde gündeme bomba gibi düşen "400 milyon liralık rant vekaleti" haberini 54 m2'lik bir pankart haline getirmişti.


    MHP İlçe Başkanlığı; İstanbul'un göbeğinde 400 milyonluk ranta karışan Beşiktaş Belediyesi ve İBB meclis üyesi Sebahattin Öztürk'ü protesto amaçlı parti binasına afiş asmıştı. Sosyal medya başta olmak üzere MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'na destek yağmıştı.

    O PANKART İBB TARAFINDAN VİNÇ İLE SÖKÜLDÜ
    Sürece dair sıcak bir gelişme yaşandı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, gece saatlerinde MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı önüne gelerek İBB meclis üyesi Sebahattin Öztürk'ün adının karıştığı skandalı konu alan pankartı sökmek üzere harekete geçti. Vinç ile MHP binası önüne gelen ekipler, hiçbir uyarıda bulunmadan pankartı söktü.

    "SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
    Yaşanılan süreci Sabah'a anlatan MHP Beşiktaş İlçe Başkanı Metin Kılıç, "Sabah partiye geldiğimizde pankartın olmadığını gördük. Kurallara riayet ederek astığımız afiş gece yarısı kaldırıldı. Belediye ekiplerince pankartımız yok edilmiş. Biz doğru bildiğimizden şaşmayacağız. Önümüzdeki günlerde şehir meydanında daha etkili bir protesto yapacağız. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.



        NE OLMUŞTU?
        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'plansız alan' olarak kayıtlara geçen Beşiktaş Ulus'taki 4 dönümlük arsaya, Beşiktaş Belediyesi'nden imar izni çıkmıştı.

        Arazi sahiplerinin işlemler için vekalet verdiği ismin ise Beşiktaş Belediyesi İmar Komisyonu'nun CHP'li üyesi Sebahattin Öztürk olduğu öğrenilmişti. Söz konusu arsadan 50 milyon dolarlık (393 milyon 78 bin TL) rant elde edildiği ifade edilmişti.

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        İBB gece yarısı söktü! CHP'nin örtbas etmek istediği rant
        Haberler Güncel İBB ekipleri gece yarısı apar topar söktü! CHP'nin örtbas etmek istediği "400 milyon liralık rant" haberi!