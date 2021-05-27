İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün Eyüpsultan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde yapımına başlanan kentsel dönüşüm projesinin temel atma törenine katılmıştı.
İMAMOĞLU OLAYLI ŞEKİLDE AYRILDI
Proje kapsamında mahalle içerisinde yer alan Gençlik Parkı'nın yıkılacağını öğrenen mahalle sakinlerinin, yeşil alanlarını korumak için görüşmek istediği İmamoğlu, bunu kabul etmeyip bölgeden olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Olaylar sırasında bir kadının kolu kırılmıştı.
TEK GAYEMİZ PARKIMIZ
Sabah'ta yer alan habere göre, yeşil alanlarının yıkılmasını istemeyen ve kendilerine söz hakkı tanınmayan mahalle sakinleri taleplerini dile getirdi. Yaşanan olayın siyasallaştırıldığını ifade eden vatandaşlar, "Bizi siyasete alet etmek istediler ama bizim tek gayemiz parkımız" diyerek şunları söyledi: