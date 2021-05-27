Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.05.2021 07:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2021 07:55
    ABONE OL

    CHP'li 'nu protestoda kolu kırılan konuştu: Bu parkı vermeyiz

    'un Eyüpsultan ilçesi sakinleri, yeşil alanlarını koruma taleplerini dinlemeyen CHP'li İBB Başkanı ’na tepki gösterdi. Arbedede kolu kırılan , “Bu ağaçlarla büyüdüm, parkı vermeyiz” dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün Eyüpsultan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde yapımına başlanan kentsel dönüşüm projesinin temel atma törenine katılmıştı.



    İMAMOĞLU OLAYLI ŞEKİLDE AYRILDI
    Proje kapsamında mahalle içerisinde yer alan Gençlik Parkı'nın yıkılacağını öğrenen mahalle sakinlerinin, yeşil alanlarını korumak için görüşmek istediği İmamoğlu, bunu kabul etmeyip bölgeden olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Olaylar sırasında bir kadının kolu kırılmıştı.



    TEK GAYEMİZ PARKIMIZ
    Sabah'ta yer alan habere göre, yeşil alanlarının yıkılmasını istemeyen ve kendilerine söz hakkı tanınmayan mahalle sakinleri taleplerini dile getirdi. Yaşanan olayın siyasallaştırıldığını ifade eden vatandaşlar, "Bizi siyasete alet etmek istediler ama bizim tek gayemiz parkımız" diyerek şunları söyledi:



        BURASI AFET TOPLANMA ALANI
        Koray Akın:         Burası yıllardır varolan bir park. İnsanlar burada ağaçların altında rahat nefes alır. Bu koca park, proje yüzünden yıkılıp yeni yapılacak sitenin içerisine eklenecek. Burası afet toplanma alanı. Yarın bir deprem olduğunda başımızı nereye sokacağız?



        KULAK VEREN OLMADI
        Zaten bu parkın afet toplanma alanı olduğuna dair bir levha vardı ama Ekrem Bey gelmeden bir gün önce levhayı söktüler. Başkan geldiğinde kendisiyle konuşmak istedik, derdimizi anlatmak istedik ama bize kulak veren olmadı. Çayımızı içmesini, bizi dinlemesini beklerdik.



        Nejla Sönmez: Bu parkımız, mahallemiz için çok önemli bir yere sahip. Yaşlılarımız gün içerisinde gelir, ağaçların gölgesi altında soluklanır, çocuklar burada çimlerin üzerinde oyun oynarlar. Bu parkı yıkmak demek bu mahallenin ciğerlerini yok etmek demek. Bu park bizim ciğerimiz. Parkımızı sonuna kadar savunacağız.



            BU AĞAÇLARLA BÜYÜDÜM
            Ayşe Topçu (İmamoğlu'nun konvoyu ile mahalle sakinleri arasında yaşanan olayda kolu kırıldı):             Ben buraya taşındığımda bu ağaçlar henüz fidandı. 17 yıldır bu mahallede oturuyorum ben. Bu ağaçlarla büyüdüm. Bu ağaçların gölgesinde durabilmek için direndim ben. Direnmeye de devam edeceğim. Tek bir ağacın gölgesi altında nice hayatlar geldi gitti. Bu parkı kimseye vermeyiz.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Binlerce firmaya yeni nefes
            Haberler Güncel CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu protestoda kolu kırılan Ayşe Topçu konuştu: Bu parkı vermeyiz