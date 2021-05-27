İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye 'toplu taşıma' konusunda tepki gösterdi.
"OTOBÜS VE MİNİBÜSLERDEKİ YOĞUNLUK VİRÜSÜN YAYILMA HIZINI ARTIRIYOR"
Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk dolayısıyla üzgünlüğünü dile getiren Göksu, "Yaklaşık 1 yılı geride bıraktığımız bu virüs sürecinde İBB'nin toplu taşımayla ilgili bir hamle yapmadığını görmek bizi çok üzüyor. Toplu taşıma araçlarındaki o yoğunluk İstanbul'da virüsün hızlı yayılmasına katkı duyulan mecra. Otobüs ve minibüslerdeki yoğunluk, virüsün yayılma hızını arttırdığına hep beraber şahitlik ediyoruz. İşte bunu ortadan kaldırmak için biz dün AK Parti olarak bir atak yaptık. İETT hatlarına ihtiyacın varsa 250 tane İETT hattı aç. Araç ihtiyacın varsa okul servislerini, Ağustos ayına kadar İstanbul halkının ulaşımına entegre et" ifadelerini kullandı.