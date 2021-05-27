AK Parti döneminde yeni otobüs veya metrobüs alımlarının öz kaynaklardan karşılandığını, CHP yönetiminin ise borçlanma talep ettiğine dikkat çeken Özdemir, "Seçimden önce 'İstanbul'u öz kaynaklarıyla yöneteceğiz, borçlanmayacağız' dediniz. Bugün ise borçlanarak yönetiyorsunuz. Metrobüs alımı için de borçlanma istediniz. İlk olarak, 50 metrobüs alınması için yetki verdik, hala almadınız. 2020 yılı Kasım ayı meclisinde de 300 yeni metrobüs alınması için 90 milyon Euro'luk borçlanma yetkisi verdik. Hala almadınız. Mazeret olarak ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmamasını gösteriyorsunuz. Sadece İBB'ye has bir durum yok, hiçbir belediyenin talebi henüz onaylanmadı. Ancak asıl mesele şu; AK Parti döneminde hiçbir otobüs, metrobüs alımı borçlanmayla yapılmadı. Öz kaynaklar kullanıldı. Çünkü bizim dönemimizde bütçenin yaklaşık yüzde 30'u yatırım için kullanılıyordu, siz ise bu oranı yüzde 5'e düşürdünüz" şeklinde konuştu.