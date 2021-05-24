CHP'li İBB’nin parasıyla romantik jest: BELTUR müdürü modacı eşi için Hıdiv Kasrı'nı kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) eş-dost-akraba atamaları gündemdeki sıcaklığını korurken, bir skandal daha ortaya çıktı. 'Diziye sponsor olmak belediye şirketlerinin işi mi?' diyen Başkan Ekrem İmamoğlu'nun müdürü, eşine sponsor oldu.