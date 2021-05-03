Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, A Haber ekranlarında "Küresel şehir endeksi raporu" kapsamında İstanbul ve Ankara'daki CHP'li belediyeleri yorumladı.
TEK İŞLERİ YEŞİLİ ORTADAN KALDIRMAK
İstanbul ve Ankara'da bir tane hizmet görmediğini söyleyen Gökçek, hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de Mansur Yavaş'ın yaptığı tek işin yeşilleri ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.
Ankara'da ağaçların kuruyup kesildiğini söyleyen Gökçek "zamanında o ağaçlara servet yatırmıştık" dedi. Gökçek "ağaçların kuruduğu gözükmesin diye gecelerin sürekli ağaç kesiyorlar" ifadelerini de kullandı.
ŞEHRİN DUVARLARINA LGBT RENKLERİ...
Şehrin duvarlarının LGBT renkleriyle boyandığını söyleyen Gökçek bunun bir hizmet olmadığını ifade etti. Mansur Yavaş'ın Ankara'da yaptığı tüm yolların kalktığını da söyledi.
SEFER AZLIĞINDAN KORONAVİRÜS YAYILIYOR
İstanbul ve Ankara'daki toplu taşımadaki sefer azlığı nedeniyle Türkiye'de koronavirüsün yayıldığını söyledi.