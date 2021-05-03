



ALDATMAYA ALIŞKINLAR

Mansur Yavaş'ın aldatmaya alışık olduğunu söyleyen Gökçek, İmamoğlu ve Yavaş'ın yaptıkları tek şeyin algı operasyonu olduğunu ifade etti.

HALK EKMEK 70 MİLYON LİRA ZARAR ETTİ

Mansur Yavaş'ın iki senede Halk Ekmek'i 70 milyon lira batırdığını belirtirken, tüm şirketlerin zarar ettiğini de söyledi. "Ankara'da yapılan bir şey yok, Ankara yerinde duruyor" diyen Gökçek sanayiye verilen desteğin de bittiğini söyledi.