Bu şehir hastaneleri şöyle, bu şehir hastaneleri böyle. Gidip baksınlar. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ne kadar başarılı bir hastane. 1.8 milyon vatandaşımıza hizmet vermiş bir hastaneden bahsediyoruz. Bir sene zarfında.. 65 bin ameliyatın yapıldığı bir hastaneden bahsediyorum. Binlerce vatandaşımızın Covid tedavisinin yapıldığı bir hastanemizden bahsediyoruz. O kadar muhteşem bir hastane ki, vatandaşlarımız hastaneye girdikten çıkana kadar bize dua ediyorlar. Gerçekten çok müthiş bir hastane olmuş, hizmetleriyle ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz."