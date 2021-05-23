Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; bir sene önce İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptıklarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hastanenin yolunu bile yapmadığını söyledi.
Varank; "Hastanenin yolunu yapmayan belediye başkanı Haliç'in üstünde eşiyle tenis oynamak için kort inşa etti. Oraya para bulabiliyor ama hastanenin yolunu yapmaya para bulamıyor. Muhalefetin siyaset anlayışı bundan geçiyor. Onlar hastanenin yolunu yapmazlar ama Haliç'in üstünde eşiyle beraber tenis oynamak için kort inşa ederler" dedi.
VARANK: "BİR SENEDE 1.8 MİLYON VATANDAŞIMIZA HİZMET VERMİŞ BİR HASTANEDEN BAHSEDİYORUZ"
Sabah'ta yer alan habere göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları söyledi: "Bundan bir sene önce biz İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptık. Biliyorsunuz bizi eleştiriyorlardı.