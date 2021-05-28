İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin mali performansını ağır şekilde eleştiren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, yeni yönetimin İstanbul için hiçbir yeni kaynak üretemediğini, mevcut kaynakları da etkin ve verimli bir şekilde kullanamadığını kaydetti. "Seçimden önce 'İstanbul nimet nimet' diyerek bu 'şehrin bütçesini yüzde 50' artıracağını söyleyenler ne yaptılar?" diye sordu ve gelinen noktayı şöyle özetledi:
İHANET DEDİĞİN BORÇLANMA İÇİN TÖREN YAPTIN
"Seçimlerde borçlanmayı İstanbul'a ihanet olarak niteleyen, "İstanbul nimet nimet" diyen ve İstanbul'un bütçesini yüzde 50 artıracağını söyleyen Sayın Başkan iki yılda bu konuda ne yaptı biliyor musunuz?
İBB'yi bir kuruş borç alamayacak noktaya getirdi. İBB, 28 yıldır ilk defa borç limitlerini tamamen doldurmuş ve büyük bir borç batağına saplanmıştır. Yani yeniden Nurettin Sözen dönemine dönülmüştür. 2020 yılı sonu itibariyle İBB'nin borcu tam 43 milyar 402 milyon 795 bin 786 TL'dir.