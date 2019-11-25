Geçtiğimiz hafta Berlin'e giderek Alman bakanlarla görüşme gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB'yi Alman Deutscha Bank'a tam 110 Milyon euro borçlandırarak geri döndü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattına kaynak sağlamak amacıyla, Belediyeyi Alman bankası Deutsche Bank'a milyonlarca euro borçlandırdı.

İSTANBUL'U 96 MİLYON EURO BORÇLANDIRDI

İBB Başkan adayı olduğu süreçte belediyenin borçlarından dert yanan ve geldiğinde bu durumu düzelteceğini iddia eden Ekrem İmamoğlu belediyeyi iki yabancı bankaya toplam 196 milyon euro borçlandırdı.

Alman bankasından alınan tam 110 milyon euro'nun kaynak olarak gösterildiği projenin 26 Kasım'da temelinin atılması bekleniyor. Metro hattının 2022 yılında bitirilmesi planlanıyor.

FRANSA'YA DA 88 MİLYON EURO BORCUMUZ VAR

Reuters'ın haberine göre Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, bu ay başında Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD), Tuzla-Pendik metro yapımı için İBB ile 86 milyon euro miktarında bir kredi anlaşmasına imza attığını açıklamıştı.

BORÇLAR NASIL ÖDENECEK?

Yaklaşık 200 milyon euro tutarındaki ani borçlanma İstanbulluların aklında soru işaretleri oluşturdu. Herhangi bir kaynak sağlanmadan alınan bu borçların nasıl ödeneceği ise hala açıklanmadı.