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    Türkiye, doğalgaz aramalarından vazgeçmedi mutlu sona ulaştı! Dünya kıskandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de Tuna-1 ve Amasra-1 kuyularında toplam 540 milyar metreküp gaza ulaşıldığı müjdesini verdi. Başkan Erdoğan, bu konudaki tehditlere ve tuzaklara dikkat çekti.

    Tuzakları bozduk doğalgazı bulduk

    Türkiye, hem Karadeniz'de, hem de Akdeniz'de gaza ulaşmak için seferberlik başlattı. Yurt dışından çok sayıda petrol şirketinin "Biz arama yapalım" tekliflerine kapıyı kapattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli şirketimizi olan Türk Petrolleri'nin (TPAO) bu çalışmayı yapması kararını aldı. Karadeniz'de Tuna-1 ve Amasra-1 kuyularında toplam 540 milyar metreküp gaza ulaştı.

    Erdoğan, bu konudaki tehditlere ve tuzaklara dikkat çekti: Nice sıkıntılara, nice tuzaklara, nice sabotajlara, nice ihanetlere göğüs gererek baş koyduğumuz bu yolda adım adım ilerledik. Türkiye'nin denizdeki ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde bugün geldiği yer dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür. Fatih, açılmaz denilen surlarla çevrili 'u gemileri karadan yürüterek fethetmiştir. Biz de sinsi ayak oyunlarını aşarak 2023 hedefine gidiyoruz.

    MÜSİLAJ MESAJI!
    Başkan     Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 ayrı millet bahçesini hizmete açtı. "Üniversiteler ile el ele verip bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Haliç'i nasıl temizlediysek müsilaj belasından da denizlerimizi kurtaracağız" açıklaması yaptı.

    DÜNYA BASINI MANŞET YAPTI
    -HERSEK (OSLOBODJENJE): Erdoğan Türkiye'yi şahlandırdı:

    : Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de 135 milyar metreküplük ek doğalgaz keşfedildiğini açıkladı.

    AP: Türkiye Karadeniz'de doğalgaz buldu.

    BLOOMBERG: Erdoğan, Karadeniz'de yeni bir doğalgaz keşfi açıkladı.

    DER SPIGEL: Erdoğan, Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfini duyurdu.

    CHP YİNE AYNI
    Muhalefet     partileri, keşfi kıskandı. Hiç bir lider, bu tarihi sevinci paylaşmadı.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı , "Öyle bir keşif ki, buldukça zam geliyor" diyerek algı yaratmaya çalıştı.

    İYİ Parti Grup Başkanvekili : Vereceği en büyük müjde; "Beceremedim bırakıyorum" diyerek skandal bir çıkış yaptı.

    Alman DW, keşfi, "Buluntu" diye verdi.

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    Başkan Erdoğan'dan Z kuşağı ile bir arada
    Haberler Güncel Türkiye, doğalgaz aramalarından vazgeçmedi mutlu sona ulaştı! Dünya kıskandı