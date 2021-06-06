Türkiye, doğalgaz aramalarından vazgeçmedi mutlu sona ulaştı! Dünya kıskandı

Türkiye, hem Karadeniz'de, hem de Akdeniz'de gaza ulaşmak için seferberlik başlattı. Yurt dışından çok sayıda petrol şirketinin "Biz arama yapalım" tekliflerine kapıyı kapattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli şirketimizi olan Türk Petrolleri'nin (TPAO) bu çalışmayı yapması kararını aldı. Karadeniz'de Tuna-1 ve Amasra-1 kuyularında toplam 540 milyar metreküp gaza ulaştı.

Erdoğan, bu konudaki tehditlere ve tuzaklara dikkat çekti: Nice sıkıntılara, nice tuzaklara, nice sabotajlara, nice ihanetlere göğüs gererek baş koyduğumuz bu yolda adım adım ilerledik. Türkiye'nin denizdeki ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde bugün geldiği yer dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür. Fatih, açılmaz denilen surlarla çevrili İstanbul'u gemileri karadan yürüterek fethetmiştir. Biz de sinsi ayak oyunlarını aşarak 2023 hedefine gidiyoruz.

MÜSİLAJ MESAJI!

Başkan Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 ayrı millet bahçesini hizmete açtı. "Üniversiteler ile el ele verip bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Haliç'i nasıl temizlediysek müsilaj belasından da denizlerimizi kurtaracağız" açıklaması yaptı.

DÜNYA BASINI MANŞET YAPTI

BOSNA-HERSEK (OSLOBODJENJE): Erdoğan Türkiye'yi şahlandırdı:

REUTERS: Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de 135 milyar metreküplük ek doğalgaz keşfedildiğini açıkladı.

AP: Türkiye Karadeniz'de doğalgaz buldu.

BLOOMBERG: Erdoğan, Karadeniz'de yeni bir doğalgaz keşfi açıkladı.

DER SPIGEL: Erdoğan, Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfini duyurdu.

CHP YİNE AYNI

Muhalefet partileri, keşfi kıskandı. Hiç bir lider, bu tarihi sevinci paylaşmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Öyle bir keşif ki, buldukça zam geliyor" diyerek algı yaratmaya çalıştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Vereceği en büyük müjde; "Beceremedim bırakıyorum" diyerek skandal bir çıkış yaptı.

Alman DW, keşfi, "Buluntu" diye verdi.