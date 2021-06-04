





Uzun Mehmet Camii'nde günde 5 vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Kazandırdığımız her bir caminin ülkemiz ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen manevi muhafız olduğuna inanıyorum.



Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması önemli ve anlamlıdır. Çamlıca'da inşa ettiğimiz camimiz çağımızın mührü olarak nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır. Millet Camii ile Ulus'ta ibadete açılan cami de abide serlerdir. Taksim Cami de medeniyetimizin mührü olarak şehrimize hizmet verecektir.





KÖMÜRLE YAZILDI

Yaklaşık 12 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Uzun Mehmet Camii'nin yüksekliği 71 metreyi bulan minaresi, hatları ile özel bir eser olan caminin mihrap cephesindeki 'Ya Allah' hattı şehre ve adına yakışır şekilde kömürle yazılmıştır.



Uzun Mehmet kim? Kömürü bulan. Biz bir yere isim veriyorsak onun bir anlamı var.

Milletimizin asırlardır bükülemeyen bileğinin her mücadeleden zaferle çıkmasının gerisinde birliği, beraberliği vardır. 1000 yıla yakın süreçte çağlar değişse de kullanılan araçların kirliliği hiç değişmiyor. Ezanlardan rahatsızlık duyanlar, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımıza tahammül edemeyenler, milletimizin birliğine saldırmaya başladılar.