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    • 04.06.2021 15:12
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    Başkan Erdoğan'dan açılışında önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! 'ta, 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından temeli atılan ve 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği , Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı. İlk cuma namazı, Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla kılındı. Başkan Erdoğan Uzun Mehmet Camii'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütlerinin camilere saldırdığını belirten Başkan Erdoğan, "Bunun için camilerimize, kıldığımız namazların ifade ettiği kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız." dedi. Bugün müjdeyi açıklayacağını belirten Erdoğan, "Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir." ifadelerini kullandı.

    Bir müjde daha gelebilir

    Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde yapılan, adını 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'ten alan cami, bugün ibadete açıldı. İlk cuma namazı, Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla kılındı. Başkan Erdoğan Uzun Mehmet Camii'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.




    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;


    Yeri ile mimarisi ile çevre düzenlemesi ile şehrimize yakışır eser olan bu güzel camiyi inşa eden Hasan Gürsoy ve ekibine teşekkür ediyorum. Mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum.




    Uzun Mehmet Camii'nde günde 5 vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Kazandırdığımız her bir caminin ülkemiz ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen manevi muhafız olduğuna inanıyorum.

    Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması önemli ve anlamlıdır. Çamlıca'da inşa ettiğimiz camimiz çağımızın mührü olarak nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır. Millet Camii ile Ulus'ta ibadete açılan cami de abide serlerdir. Taksim Cami de medeniyetimizin mührü olarak şehrimize hizmet verecektir.



    KÖMÜRLE YAZILDI
    Yaklaşık 12 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Uzun Mehmet Camii'nin yüksekliği 71 metreyi bulan minaresi, hatları ile özel bir eser olan caminin mihrap cephesindeki 'Ya Allah' hattı şehre ve adına yakışır şekilde kömürle yazılmıştır.


    Uzun Mehmet kim? Kömürü bulan. Biz bir yere isim veriyorsak onun bir anlamı var.

    Milletimizin asırlardır bükülemeyen bileğinin her mücadeleden zaferle çıkmasının gerisinde birliği, beraberliği vardır. 1000 yıla yakın süreçte çağlar değişse de kullanılan araçların kirliliği hiç değişmiyor. Ezanlardan rahatsızlık duyanlar, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımıza tahammül edemeyenler, milletimizin birliğine saldırmaya başladılar.



        CAMİ, CEM OLUNAN YERDİR.
        Bunun için cem olduğumuz, yani kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz yerler olan camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar. Cami, cem olunan yerdir. Ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin inancına saldırmıştır.

        Dini kurumlarımıza saldıran bu nasipsizler her zaman bu süreci devam ettirdiler. Aynı yolu takip edenlerin ülkemize operasyon çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Sapkın akımlar üzerinden yıkımlara boğanlar aynı oyunu Türkiye üzerinden oynamak için çok uğraştılar. Milletimiz bu fitnelere geçit vermemiş, hepsini bünyesinden söküp atmıştır. Bunun için camilerimize, kıldığımız namazların ifade ettiği kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız.

        Karadeniz Ereğlisi'nde de benzeri bir müjde olabilir.



        UZUN MEHMET CAMİİ İBADETE AÇILDI

        Başkan Erdoğan'dan cuma mesajı!




        İhtişamıyla görenleri kendine hayran bırakan caminin temeli 2018 yılında atıldı.



        Ancak yaşanan bazı sorunlar nedeniyle inşaatı durdu.




        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tekrar ihale edilen camideki çalışmalar sona erdi.




            Uzun Mehmet Camii, kentin en büyük kapasiteli ibadethanesi olma özelliği taşıyor. 71 metre yüksekliğinde 4 minare barındırıyor. Camide şehrin simgesi olan kömür de kullanıldı. Beyaz mermere kömür ile "Ya Allah" yazısı işlendi ve caminin mihrap cephesine yerleştirildi.



            12 bin metrekarelik proje alanına ve 2 bin 500 metrekarelik cami bölümüne sahip camide ayrıca, çocuk parkı, gezi ve bisiklet gibi sosyal alanlar da yer alıyor.

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            Müjdenin adı Amasra-1
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