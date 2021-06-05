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    • 05.06.2021 17:26
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    Başkan Erdoğan'dan canlı yayında ay yıldızlı çakı sürprizi! "Devamlı yanımda taşırım" diyerek cebinden çıkarttı

    Başkan , Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Açılış programı kapsamında ile canlı bağlantı gerçekleştiren Başkan Erdoğan'ın makas diyaloğu gülümsetti. Erdoğan, "makaslar hazır değil" cümlesini duyunca cebinden "doğal makas" dediği ay yıldızlı çakısını çıkarttı.

    Devamlı yanımda taşırım diyerek cebinden çıkarttı

    Başkan Erdoğan, toplu açılış programı kapsamında Samsun ile canlı bağlantı gerçekleştirdi. Erdoğan, açılış dolayısıyla kurdele ve makasların çocuklara verilmesini söyledi.



    Canlı bağlantı yapılan Samsun'da makasların hazır bulunmaması gülümseten anlara neden oldu.



    DOĞAL MAKASINIZ YOK MU?
    Bu sırada Başkan Erdoğan esprili bir dille, "Burada da mı makas yok. Siz doğal makas bulamıyor musunuz (gülerek). Doğal makasınız da mı yok? Ben de doğal makas var. Devamlı yanımda taşırım. Öğrensinler diye. Zülkif Valim, bu doğal makastır. Ay-yıldız var. Bu doğal ve maharetleri de çoktur ha. Yavrularımıza makaslarını ihmal etme. Şu anda hep birlikte makas da yok ama kurdeleyi kesmiş gibi kabul ediyoruz. Ya Allah Bismillah" diye konuştu.

    "O KADAR AÇILIŞ YAPIYORUZ Kİ MAKAS-KURDELE KALMADI"
    Başkan Erdoğan'ın "Binali Bey diyor ki; 'O kadar çok açılış yapıyoruz ki ne makas kaldı ne kurdele." ifadeleri ise salonda büyük alkış aldı.
        Devamlı yanımda taşırım diyerek cebinden çıkarttı
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan canlı yayında ay yıldızlı çakı sürprizi! "Devamlı yanımda taşırım" diyerek cebinden çıkarttı