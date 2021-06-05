Başkan Erdoğan'dan canlı yayında ay yıldızlı çakı sürprizi! "Devamlı yanımda taşırım" diyerek cebinden çıkarttı

Başkan Erdoğan, toplu açılış programı kapsamında Samsun ile canlı bağlantı gerçekleştirdi. Erdoğan, açılış dolayısıyla kurdele ve makasların çocuklara verilmesini söyledi.
Canlı bağlantı yapılan Samsun'da makasların hazır bulunmaması gülümseten anlara neden oldu.
DOĞAL MAKASINIZ YOK MU?
Bu sırada Başkan Erdoğan esprili bir dille, "Burada da mı makas yok. Siz doğal makas bulamıyor musunuz (gülerek). Doğal makasınız da mı yok? Ben de doğal makas var. Devamlı yanımda taşırım. Öğrensinler diye. Zülkif Valim, bu doğal makastır. Ay-yıldız var. Bu doğal ve maharetleri de çoktur ha. Yavrularımıza makaslarını ihmal etme. Şu anda hep birlikte makas da yok ama kurdeleyi kesmiş gibi kabul ediyoruz. Ya Allah Bismillah" diye konuştu.
"O KADAR AÇILIŞ YAPIYORUZ Kİ MAKAS-KURDELE KALMADI"
Başkan Erdoğan'ın "Binali Bey diyor ki; 'O kadar çok açılış yapıyoruz ki ne makas kaldı ne kurdele." ifadeleri ise salonda büyük alkış aldı.