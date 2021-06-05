Önemli açıklamalarda bulunan Ovacık Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Kürşat Şenol, "Taburumuz 2002 yılında kuruldu. Yaklaşık 20 yıla yakın mazisinde emsalsiz kahramanlıklar ve başarılar göstermiş bir taburdur. Nice şehitler ve gaziler verdik. Görevimiz bölgedeki terör faaliyetlerini engellemektir. Layık olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Eren-7 Operasyonu'nun Tunceli ayağında operasyonlar devam ediyor. Son 2 yıl içerisinde Ara-Bul-Yok et için arazilerde basmadık yer bırakmadık. Bölgemizde terör örgütü unsuru sayısı tarihin en düşük sayısında. Yeni katılım olmadığı gibi kaçma ve teslim olmalar da arttı. Bu çaresizliği gösteriyor. Biz peşlerini bırakmayacağız. Bölgemizde teröristleri komple temizleyene kadar devam edeceğiz." dedi.

Ovacık Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Kürşat Şenol söz konusu bölgeden teröristlerin temizlenmeye devam ettiğini belirtti. Gelişmeler doğrultusunda bölgenin ilgi gördüğünü de dile getiren Yüzbaşı Şenol "Tunceli-Ovacık-Pülümür üçgeninde teröre ağır darbe vuruldu. Çok zorlu bir arazi ancak her yere ayak bastık. Son yıllarda terör örgütlerinin belinin kırılmasıyla bölge yerli ve yabancı turistler de çekmeye başladı." şeklinde konuştu.