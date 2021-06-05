Millet bahçeleri Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Çevre Günü’nde açılacak

35 BAHÇE AÇILDI

Ülke genelinde 55 milyon 975 bin 336.91 metrekarelik alanda 321 millet bahçesinin projelendirme ve yapım aşamasını yürüten bakanlık, bugüne kadar 22 ilde yapımı tamamlanan 6 milyon 383 bin 643 metrekarelik, 35 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi. 19 ilde 2 milyon 900 bin 477 metrekarelik alanda yapılan 26 millet bahçesi açılışa hazır hale getirildi, 47 ilde 11 milyon 387 bin 557 metrekarelik alanda 84 millet bahçesinin yapım faaliyetleri devam ediyor, 176 millet bahçesinin de projelendirme ve yer seçimi çalışması sürüyor. Yapımı tamamlanan millet bahçeleri arasında, İstanbul Ayazma Millet Bahçesi, İstanbul Hekimbaşı Millet Bahçesi, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, Balıkesir Çamlık (Kızpınarı) Millet Bahçesi, Balıkesir İvrindi Millet Bahçesi, Ağrı Hamur Millet Bahçesi de yer alıyor.