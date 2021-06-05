Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunu açıklaması Yunanistan'ı çıldırttı
Başkan Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." müjdesini vererek, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." dedi. Müjde, dış basında da büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunu açıklaması Yunanistan'ı adeta çıldırttı.
05.06.2021 08:44
- Son Güncelleme: 05.06.2021 09:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfinin daha yapıldığını açıklayınca dünya gündemine oturdu.
SON DAKİKA KODUYLA GEÇTİLER
Reuters, müjdeyi "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güney Karadeniz'de 135 milyar metreküp ek doğal gaz keşfettiğini ve bölgedeki toplam keşfi 540 milyar metreküpe çıkardığını söyledi." ifadesiyle duyurdu.
Haberde, geçen yıl Fatih sondaj gemisinin ülkenin en büyük keşfi olan Batı Karadeniz bölgesinin Sakarya sahasında 405 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği hatırlatıldı.
Milliyet'in haberine göre dünyaca ünlü ajans, Zonguldak'ta düzenlenen açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın, 'Türkiye'nin Amasra-1 sahasında ek keşif yaptığını ve bölgeden daha fazla iyi haber beklediği' ifadelerine yer verdi.
YUNANİSTAN'DA YER YERİNDEN OYNADI
Başkan Erdoğan'ın müjdesini hazmedemeyen Yunan basını, çareyi iftira atmakta buldu. Müjdenin duyurulmasının hemen ardından olayı yorumlayan Yunan basını, bu açıklamaya 'inanmadıklarını' aktardı.