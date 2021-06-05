Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunu açıklaması Yunanistan'ı çıldırttı

Başkan Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." müjdesini vererek, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." dedi. Müjde, dış basında da büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'ın Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunu açıklaması Yunanistan'ı adeta çıldırttı.

05.06.2021 08:44 - Son Güncelleme: 05.06.2021 09:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





