Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki liman, coğrafi avantajıyla Karadeniz ticaretinde kilit bir durak ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlama görevine başladı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Umur Bucak, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
25 MİLYON TON KAPASİTE
Limanın, yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesine sahip olduğunu belirten Bucak, "Filyos Limanı, ortaya koyduğu yüksek kapasiteyle, Türkiye ticaretinin kuzey kapısı olacak." dedi.
Bu noktada, özellikle uluslararası yükleri ve gemileri limana çekebilmek için Filyos Limanı'nın Karadeniz'deki rakiplerini iyi analiz etmek gerektiğine işaret eden Bucak, burada Rusya'nın Novorossiysk, Romanya'nın Köstence ve Ukrayna'nın Odessa limanlarının öne çıktığına dikkati çekti.