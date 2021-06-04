Buradan Zonguldak Belediyemize, süreci yakından takip ettiği için teşekkür ediyor, belediyemizi de ziyaret etmek suretiyle şehrimizde yapılan hizmetleri, projeleri dinleme imkanını bulduk. Denizkurdu 2021 tatbikatına bağlanarak kahraman askerlerimize başarılar diledik.

Denizkurdu sayesinde denizlerimizdeki harekat kabiliyetimizi görme ve geliştirme imkanı elde ediyoruz. Barbaros, Turgut Reis, Seydi Ali Reis, Oruç Reislerin torunlarının daha nice zaferlere imza atacaklarına inanıyoruz.

Kendi alanında Avrupa'nın en büyük tesisleri olan maske fabrikasının açılış heyecanını yaşadık. Koca Yusuf adı verilen burada Türk biomaskesiyle Türk polisine sunulan tam ve yarı gaz maskeleri de burada üretilecek. İhracat şampiyonu bu fabrikamızın şehrimize kazandırılması, iki sahibini de ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Şimdi tarihi ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız. Heyecanlıyız. Bu eser 10 yıllık değil 20 yıllık değil 150 yıl, ta Sultan Abdulhamid'e dayanıyor. O günden bugüne ihmallerle geldi dayandı."





BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ AÇIKLADI

Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük bir doğalgaz keşfi yaptı. Fatih Sondaj Gemimiz, Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı.



Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz



"DENİZDEKİ DOĞAL GAZI KARAYA ÜÇ ETAPTA ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ"

Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle, karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır.