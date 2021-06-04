Üst üste gaz ve petrol keşifleri açıklayan Türkiye enerjide bugünlere nasıl geldi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı açılışında Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfine ilişkin müjdeyi kamuoyu ile paylaşacak. Geçtiğimiz yıl Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında yer alan Tuna- 1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfi ile denizlerdeki yılın en büyük hidrokarbon keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'ye yeni bir gurur daha yaşatacak.
Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Amasra-1 kuyusuna uğurlanan Fatih'in burada yapılan sondajda da doğalgaz keşfettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan, kaç milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi bugün Filyos'tan tüm dünyaya duyuracak.
MAVİ VATAN'DA BUGÜNLERE NASIL GELİNDİ?
Türkiye enerjisini Karadeniz'de buldu. Kendi gemileriyle, yerli mühendisleriyle denizlerde ve denizaltında engelleri aştı. Uzun bir mücadelenin ve çok önemli bir idealin sonucu olarak enerjide müjdeler peş peşe geldi. Bugün ise yeni bir keşfin arifesindeyiz.
Peki Türkiye'nin enerji hamleleri nasıl başladı? Türkiye Mavi Vatan'da bugünlere nasıl geldi? İşte tarih tarih Türkiye'nin Mavi Vatan'da keşif yolculuğu.
6 NİSAN 2017
Dönemin Bakanı Berat Albayrak: Alımını gerçekleştireceğimiz arama-sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane, Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız.
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