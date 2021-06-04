Üst üste gaz ve petrol keşifleri açıklayan Türkiye enerjide bugünlere nasıl geldi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı açılışında Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfine ilişkin müjdeyi kamuoyu ile paylaşacak. Geçtiğimiz yıl Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında yer alan Tuna- 1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfi ile denizlerdeki yılın en büyük hidrokarbon keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'ye yeni bir gurur daha yaşatacak.

Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Amasra-1 kuyusuna uğurlanan Fatih'in burada yapılan sondajda da doğalgaz keşfettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan, kaç milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi bugün Filyos'tan tüm dünyaya duyuracak.