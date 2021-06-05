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    • 06.06.2021 05:56
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    'de feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

    Son dakika haberine göre Gönen'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil şarampole uçtu. Feci kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

    Balıkesir'de feci kaza! Otomobil şarampole uçtu

    'in Gönen ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Recep Başaran yönetimindeki 10 TC 918 plakalı otomobil, Balıkesir-Bandırma kara yolu Tuzakçı Mahallesi Tarihi Üç Gözlü Köprü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

    Kazada otomobilde bulunan İsmail Kocapüskül (48) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Başaran ve Nazım Aktaş ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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