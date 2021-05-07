Algı, yalan ve hakaretlerle siyasetin seviyesini ayaklar altına alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener'in son aylarda dilinden düşürmediği bir yalan da "Berat Albayrak kayıplara karıştı" oldu.









TETİKÇİ GAZETECİLER YALANA ÇANAK TUTTU

Özellikle CHP'nin yemlediği birçok tetikçi gazeteci, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yurt dışına kaçtığını iddia edecek kadar alçaldı.