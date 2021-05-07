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    • 07.05.2021 17:28
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    Bu fotoğraf " nerede?" diye iftira atıp algı yapan trol genel başkanlar Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gelsin!

    Eski Hazine ve Maliye Bakanı 'ın, 'nde Cuma namazı sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Bu fotoğraf, Berat Albayrak'ın "kaybolduğunu" hatta "yurt dışına kaçtığını" iddia edecek kadar alçalan , İP ve yemledikleri tetikçi gazetelerin hakaret ve iftiralarına karşı en güzel yanıt oldu.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Bu fotoğraf Berat Albayrak nerede? diyenlere gelsin!

    Algı, yalan ve hakaretlerle siyasetin seviyesini ayaklar altına alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener'in son aylarda dilinden düşürmediği bir yalan da "Berat Albayrak kayıplara karıştı" oldu.




    TETİKÇİ GAZETECİLER YALANA ÇANAK TUTTU
    Özellikle CHP'nin yemlediği birçok tetikçi gazeteci, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yurt dışına kaçtığını iddia edecek kadar alçaldı.

    BERAT ALBAYRAK SEVİYELİ DURUŞUNU KORUDU
    Hakaret ve iftiralara karşı seviyeli duruşunu koruyan Berat Albayrak'ın Çamlıca Camisi'ndeki Cuma namazı esnasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.



    Bu fotoğraf, "Berat Albayrak nerede?" diye algı yapan muhalefete de güzel bir cevap oldu.

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    Haberler Güncel Bu fotoğraf "Berat Albayrak nerede?" diye iftira atıp algı yapan trol genel başkanlar Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gelsin!