İşte Kavcıoğlu'nun Türkiye'ye getirilen altın rezervi hakkındaki açıklamaları:

"TCMB ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şu an olmadığı kadar iyi durumda. Türkiye'de rezervlerin yapısı değişti. Türkiye'nin yıllardır 120 ton altını vardı. 2019 ve 2020'de Türkiye'nin Merkez Bankası rezervlerinde 710 ton altın var.

TÜRKİYE'NİN ALTIN REZERVİ 720 TON

Bir başka önemli noktayı söyleyeyim. Türkiye'nin 120 ton altını yurt dışındayken, 2017-18'den sonra yurt dışındaki bütün altınları Türkiye'ye getirmişti. Türkiye'nin tüm altınları Merkez Bankası'ndadır. 120 ton olan altın 720 tondur.

BERAT ALBAYRAK REZERVLERİ GETİRİYOR

Dahası 2017 zannedersem. Şimdi 'her şeyi açıklayın.' E devlet bu. Enerji Bakanlığıyla o günkü Berat Albayrak döneminde çok önemli bir şey yapılıyor. Türkiye'nin altın üretimi cevherden Merkez Bankası satın alması kararı veriliyor. Ve cevherden altın üretimin TL olarak TCMB rezervlerine alıyor. Şu an bu yıllık 50 ton, inşallah 1-2 yıl içerisinde 80 tona çıkacak.

Önümüzdeki hedef, rezervleri daha kalıcı, güçlü şekilde oluşturmak. Türkiye'de hem rezervlerimizi daha kalıcı hale getireceğiz, hem de üretimi, ihracatı finanse ederek daha iyi bir sistem oluşturacağız. 2003'e kadar rezerv yok. Şu an 90 milyar dolar brüt rezervimiz var. Rezervin açılımı da önemli. Yaklaşık %40'ı üzerinde Türkiye'nin kendi altın rezervi. 2003'ten sonra oluşan rezervler nasıl oluşmuş? Portföy girişleriyle, sıcak para girişleriyle. Kur düşük olduğu için döviz alım müdahaleleriyle oluşturulan bir rezerv var, 130 milyar dolara kadar çıkan. Yurt dışından gelen dövizlerin alım ihaleleriyle oluşturuyorsunuz bunu. Türkiye 2020'de de bunu yapmıştır. Şuraya gitmiş, bunun hesabına geçmiş; bu ifadeler doğru değil ve vatandaşımızı da yanlış yönlendiriyorlar."

MASUM TÜRKER DE "ALTINLARI BERAT ALBAYRAK TÜRKİYE'YE GETİRDİ" DEMİŞTİ

İki hafta önce çok çarpıcı açıklamalar yapan Eski Ekonomi Bakanı DSP'li Masum Türker katıldığı bir programda Berat Albayrak'ı hedef alanlara da yanıt vererek, "2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birkaç ay evvel Türkiye yurt dışındaki bütün altınlarını ülkeye taşıdı. Bu çok önemli bir konu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına karşı dik duruşunu, gücünü buradan alıyor. Devletimizin yurt dışında rezerv adı altında emanette parası yok artık. Bu milli olarak övünülecek bir durum." ifadelerini kullanmıştı.