HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, dünkü köşe yazısında "Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifasının ardından hemen Trabzon'a, istifa mektubunda ilk sırada andığı babasının yanına gitmiş. Sonrasında İstanbul'a dönmüş ve hemen ardından özel uçakla Katar'a geçmiş. Katar'da geçirdiği yaklaşık 1 haftanın ardından yeniden İstanbul'a dönmüş. Ve şimdi Boğaz'ın Anadolu yakasında ofis olarak kullanabileceği bir yalı nitelikli bina arıyormuş." şeklinde asılsız iddialarla gündem yaratma peşine düştü.





"VAY BE BERAT ALBAYRAK NERELERDEYMİŞ!"

Altaylı'nın üfürüklerine yanıt Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'tan geldi. Altınok, dikkat çeken yazısında şu ifadelere yer verdi:



90'larda PKK'nın Bekaa kampında sofra kurduran, 28 Şubat'ta postal giyen, pandemideyse canlı yayında takacak kadar maske fetişizmi yapan Fatih Altaylı dün yine astral seyahate çıkmıştı...



Bir süre önce görevinden ayrılan Berat Albayrak'ın aynı anda nerelerde olabileceğine dair ortalıkta gezinen dedikoduları "kulis" diye köşesine koymuştu.

Maskeyi çıkardı ya, oksijen fazla gelmiş uçuyor, salladıkça sallıyordu...







Kimi "Amerika'ya gitti" diyormuş, kimi "Gitti ama geri geldi. Şimdi Bağlarbaşı'nda bir ofis tuttu orada çalışıyor" diyormuş. Hatta bu arada bir haftalığına özel uçakla Katar'a gittiğini söyleyenler de varmış.



Kaynağını soran olursa diye de yazısına, "Bana abi diyen bir AK Partili arkadaşım anlattı" notunu iliştirivermişti.

Bir taşla iki kuş...

Hayret.

Her türlü safsatayı köşesine taşıyıp peynir ekmek yer gibi itibar suikastı yapan Altaylı, nedense Berat Albayrak'ın İngiltere'ye gittiği dedikodusunu atlamıştı.

Belli ki, patronunun resmi yoldan İngiltere'ye milyar dolarlar götürdüğü meselesi yeniden hatırlansın istemiyor.

Neyse...

Hepsinden önemlisi, Berat Albayrak şimdi neredeymiş.

Evet, bütün FETÖ'cüler haftalardır sabah kalkar kalkmaz bu sorunun cevabını arıyorlar... Kampanyalar yapıyorlar, Altaylı'nın başlığına koyduğu "Nerede" sorusunu TT yapıyorlar.





Oysa cevap ortada.

Berat Albayrak ne yurt dışına çıktı ne Boğaz sırtlarında ofis arıyor ne de bir yere danışmanlık yapıyor...

Evinde, işinde gücünde kendi hayatına devam ediyor.

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