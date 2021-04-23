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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu A Haber, CNN Türk ve TRT Haber ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Merkez Bankası rezervlerinde gerçek ne? 128 milyar dolar çarpıtması neden yapıldı? Rezervler ne zaman, ne için kullanıldı? Kavcıoğlu tek tek açıklayacak.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Öncelikle bugün çok özel bir gün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Gazi Mustafa Kemal Tatürk ve şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Onların kurduğu bu aziz vatanda yaşamanın mutluluğunu yaşıyor.

128 MİLYAR DOLAR YALANI

TCMB kurulurken, Atatürk, milli egemenliğin finansal egemenlikten geçtiğini belirterek 1930'da Merkez Bankası kuruluyor. Bu kadar zor şartlarda kurulan Merkez Bankası ile ilgili konuşulduğunda biraz daha özen gösterilmesi gerekiyor. Türkiye'nin en guzide kurumlarının başında geliyor.

Geriye doğru baktığımızda bu tartışmalar daha bir anlam kazanıyor. Rezerv konusu tartışırken o günkü şartlara bakmamız gerekiyor. 2020'ye girdiğimizde doğrudan ve portföy yatırımlarının azaldığını görüyoruz. Türkiye'nin de buradan aldığı payın azaldfığını görüyoruz. IMF'nin az gelişmiş ülkelere 110 milyar dolar yardımı söz konusu.

Dünya 1929 Buhranı'ndan sonra belki de pandemi krizi dünyayı çok kötü şekilde etkileyen bir kriz. Diğerlerinden ayıran en önemli şey, daha önceki krizlerin bir altyapısı vardı. 2020'deki kriz birden ortaya çıkan bir kriz. İnsanların ne yapacağını bilmediği, ülkelerin kapandığı, en önemli gelirlerinin tamamen durduğu bir kriz. Önce Çin'de, sonra Amerika Avrupa ve Türkiye'yi kasıp kavuran bir kriz.

Türkiye'nin 2013'ten sonra yaşadıklarına baktığımızda, daha sonra 2016'daki hain işgal girişimi, uçak krizi... Dönem dönem Türkiye'nin yaşadığı krizler var. 2018'in Ağustos'unda başlayan kur atakları, bu atakların bertaraf edilmesi... Bu süreçte yapılanlar çok önemli. IMF'ye gitmek zorunda olduğumuz yönünde haberler yapıldı. Türkiye, bu süreci hem sağlık hem para ve mali politikalar açısından çok iyi yönetti.

Böyle baktığımız zaman, dünyadaki ülkelerin dışarıdan aldığı paketler; İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın durumunu hatırlayın. Türkiye'ye baktığımızda, sağlık alanında insanlar çok iyi bir şekilde hastaneye gördü, hizmet aldı. Sosyal yardımlara gelindiğinde, devlet vatandaşımızın yanında oldu. Bu dönemi atlatırken yapılanları göz ardı edemeyiz.

Türkiye'nin ödemeler dengesi içerisinde, 2019'da cari fazla verdik.

Türkiye'nin hep reel sektörünün borcunun artmasından bahsederiz. 2018-2020 sonu itibariyle reel sektörün 208 milyar dolar olan döviz pozisyon açığı 157 milyar dolara inmiştir. Bu rezervlerden ya da Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu işlemlerden kaynaklanmaktadır.