Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.04.2021 18:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.04.2021 18:26
    ABONE OL

    Son dakika: ? Ramazan Bayramı’nda 3 hafta ?

    Gündemde milyonlarca vatandaş merakla ve heyecanla 26 Nisan Kabine Toplantısı kararlarının neler olduğunu yoğun bir şekilde araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bugün toplanan 26 Nisan Kabine Toplantısı’nda koronavirüs mücadelesi kapsamında alınan yeni kararlar neler? Başkan Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen açıklamaları yaptı mı? Yeni tip koronavirüs tedbirleri dahilinde Ramazan Bayramı’nda 3 hafta ? 2021 Ramazan Bayramı’da yaklaşırken artan koronavirüs vakalarını azaltmak amacıyla Kabine Toplantısı’nda hangi kararların alınacağı ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Son dakika: 26 Nisan Kabine Toplantısı kararları neler?

    Cumhurbaşkanlığı liderliğinde 26 Nisan Kabine Toplantısı gerçekleşirken tüm Türkiye'nin gözü kulağı yapılacak açıklamalara çevrildi. En son gerçekleşen toplantı sonrasında koronavirüs ile mücadele amacıyla kısmi kapanmaya karar verilmişti. Yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte arama motorları üzerinden milyonlarca vatandaş 26 Nisan Kabine Toplantısı kararları neler? Ramazan Bayramı'nda 3 hafta tam kapanma olacak mı? Sorgulamalarını sıklıkla yapmaya başladı. Peki son dakika gelişmeler neler? İşte detaylar…

    26 NİSAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BAŞLADI?

    15.45'te başlayan ve İl il risk haritası ve renk haritasının masada olacağı kabinede Türkiye'de 81 il için merak konusu olan ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 3 haftalık tam kapanma konusu karara bağlanacak. Onay alırsa bu süreçte kamu ve özel işyerleri kapalı kalacak. Gıda hizmetleriyle alakalı iş yerleri açık olacak.

    RAMAZAN BAYRAMI'NDA 3 HAFTALIK TAM KAPANMA OLACAK MI?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, salgınla mücadelede alınacak yeni önlemleri masaya yatıracak. Ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 2-3 haftalık tam kapanma kararı masada olacak. Türkiye, önümüzdeki günlerde salgınla mücadelede kapanma ile günlük vakaları hızla düşürürken hızlı bir aşılama sürecine girmek istiyor. İşte bu nedenle bugün gerçekleşecek kabine toplantısı önümüzdeki 1 aylık süreci belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

        İŞTE TAM KAPANMA KARARI ALINIRSA ALINACAK ÖNLEMLER

        Kabine toplantısında, ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı da içine alacak 2-3 haftalık bir tam kapanma kararı çıkması beklentisi oldukça yüksek. Tam kapanmada kamu ve özel işyerleri kapalı olacak. Zorunlu üretim sektörleri ve marketler gibi hizmetler ise devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasağı gündeme gelecek.

        HIZLI AŞILAMA

        Kapanma kararıyla vakalar hızla aşağı doğru çekilirken aşılamaya ise hız verilecek. Spuknik V aşısının bu nedenle devreye sokulduğu 40-50 milyonun kısa sürede aşılanmasının planlandığı bildirildi. Alınan önlemlere karşın günlük vaka sayılarının daha önceki dalgalardaki olduğu gibi hızla düşmemesinin iki nedeni bulunuyor.

        Bunlardan ilki İngiliz mutantı. Şu anda vakaların yüzde 90'ı yüzde 30 daha hızlı yayılan İngiliz mutantı. İkinci ise toplumun yüzde 30'luk bölümünün "Sıkıldım, bunaldım" diyerek yasaklara uymaması.

        17 NİSAN SONRASI DÜŞÜŞ BAŞLADI

        Üçüncü dalgada kırılma noktası 17 Nisan oldu. Bu tarihten sonra günlük vaka sayıları plato çizmeye başladı ve salgının yayılma hızı düştü. Bir başka önemli gelişmede test-vaka oranının yüzde 16'lara gerilemesi oldu.

        2 HAFTADA VAKALAR YÜZDE 35 AZALDI

        Kısmi kapanma döneminde 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçilmesi, kalabalık iftar sofralarının kurulmaması, şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirilmesi ve kamuda dönüşümlü mesaiye geçilmesi vaka sayılarında ciddi düşüşlerin yaşanmasını sağladı. İki hafta içinde vaka sayıları yüzde 35 azalarak 40 binlere geriledi.

            Tam kapanma gündemi ve kabine toplantısı konusuna kilitlendiğimiz bugünde konuşan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "İki haftalık vaka tablosuna baktığımızda vaka sayılarındaki düşüşler göze çarpıyor. İyileşen hasta sayısında da ciddi artış var. Kısmi kapanma sürecinde vaka sayıları düşmeye devam ederse tam kapanmaya gerek kalmayabilir. Önümüzdeki iki haftada hem vaka sayılarında hem de vefat sayılarında belirgin düşüşler bekliyoruz" dedi.

            Türkiye'de 13 Ocak'ta başlayan aşılama sürecinde şu ana kadar 21 milyon 129 bin doz aşı yapıldı. Bunların 13 milyonu 1.doz, 8 milyonu ise 2.doz olarak uygulandı. Böylece Türkiye nüfusunun yüzde 15'i en az bir doz aşı oldu. Toplumda kitle bağışıklığının oluşması için ise 80 milyon doz aşının daha uygulanması gerekiyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bursa'nın çehresini değiştirecek örnek proje
            Haberler Güncel Son dakika: 26 Nisan Kabine Toplantısı kararları neler? Ramazan Bayramı’nda 3 hafta tam kapanma olacak mı?