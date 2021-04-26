Cumhurbaşkanlığı liderliğinde 26 Nisan Kabine Toplantısı gerçekleşirken tüm Türkiye'nin gözü kulağı yapılacak açıklamalara çevrildi. En son gerçekleşen toplantı sonrasında koronavirüs ile mücadele amacıyla kısmi kapanmaya karar verilmişti. Yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte arama motorları üzerinden milyonlarca vatandaş 26 Nisan Kabine Toplantısı kararları neler? Ramazan Bayramı'nda 3 hafta tam kapanma olacak mı? Sorgulamalarını sıklıkla yapmaya başladı. Peki son dakika gelişmeler neler? İşte detaylar…
26 NİSAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BAŞLADI?
15.45'te başlayan ve İl il risk haritası ve renk haritasının masada olacağı kabinede Türkiye'de 81 il için merak konusu olan ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 3 haftalık tam kapanma konusu karara bağlanacak. Onay alırsa bu süreçte kamu ve özel işyerleri kapalı kalacak. Gıda hizmetleriyle alakalı iş yerleri açık olacak.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA 3 HAFTALIK TAM KAPANMA OLACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, salgınla mücadelede alınacak yeni önlemleri masaya yatıracak. Ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ı içine alacak 2-3 haftalık tam kapanma kararı masada olacak. Türkiye, önümüzdeki günlerde salgınla mücadelede kapanma ile günlük vakaları hızla düşürürken hızlı bir aşılama sürecine girmek istiyor. İşte bu nedenle bugün gerçekleşecek kabine toplantısı önümüzdeki 1 aylık süreci belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.