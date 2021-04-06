Hükümete yapılan darbe tehditli bildirinin birinci sıradaki ismi emekli Tuğamiral Ergun Mengi'nin bildiriyi emekli amirallere imzaya açtığı konuşuluyor.
Türkiye'yi de içine alan federatif PYD terör devleti kurulmasını isteyen Türker Ertürk, ABD'li Neocon örgütü CFR-Global İlişkiler Forumu'ndan Ergun Mengi, CFR-WINEP'in uzmanı Çevik Bir'in yetiştirdiği Atilla Kıyat.
DARBE PLANLARINA "ATATÜRKÇÜ" MAKYAJ
Bildiride her ne kadar Atatürkçü söylemler göze çarpsa da bu milliyetçileri yanına çekmeye dair bilindik bir taktik. Öyle ki küresel çetenin maşaları, tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminde de olduğu gibi Atatürkçü söylemler üzerinden dem vurarak sözde vatansever endişelere vurgu yapıyor.
Alçak bildirinin organizatörleri Esed'in DHKP-C'li katili Mihraç Ural ile aynı karede...
BİLDİRİNİN ÖNCÜSÜ EMEKLİ TUĞAMİRAL ERGUN MENGİ'NİN EFENDİLERİ
Hükümete yapılan darbe tehditli bildirinin birinci sıradaki ismi emekli Tuğamiral Ergun Mengi'nin bildiriyi emekli amirallere imzaya açtığı konuşuluyor. TSK'nın yapısına uymayan bir şekilde rütbe sıralamasındaki başıbozukluk dikkat çekerken, Mengi'den daha üst rütbeli emekli amiraller olmasına rağmen ilk sırada kendisinin yer alması şüphe uyandırıyor. Öte yandan Ergun Mengi, Global İlişkiler Forumu (Global Relations Forum) isimli STK'nın az sayıdaki üyelerinden biri...
TAPINAĞA GİRİŞ
Global İlişkiler Forumu (GİF), sadece 150 kadar üyesi bulunan ABD ve AB'de görev yapmış diplomat ve askerler ile Türkiye'nin elit iş insanlarının "Koç, Sabancı, Doğan" oluşturduğu elit bir yapı. (Sitelerinde üyeleri rahatlıkla görülebilir) Bu elit isimlerin ortak özellikleri Batıcı / Atlantikçi bloğa sadakatleri...
TARİHTEN DİKKAT ÇEKEN BİR NOT
1999'da Koç Müzesinde David Rockefeller adına onur yemeği verilir. David Rockefeller, davetliler huzurunda Rahmi Koç'a CFR üyeliği verir madalya takar. 2009'a gelindiğinde Koç önderliğinde GİF (Global İlişkiler Formu) kurulur.
GİF'in yönetim kurulunda Rahmi Koç, Ferit Şahenk, Suzan Sabancı Dinçer, Doğan Boyner, Murat Özyeğin olduğu konuşuluyor. Eczacıbaşı ailesi ise asli üyesi.
PARTİLERDE YER ALIP POLİTİKALARI ETKİLİYORLAR
GİF üyelerinin birçok partiye sızıp parti politikalarını etkilemeye yönelik girişimler içinde oldukları biliniyor. Partideki üyeler, küresek güçlerin tetikçiliğini yaparak bulundukları ülkelerdeki siyaseti dizayn etme görevini üsleniyorlar.
KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE