Hükümete yapılan darbe tehditli bildirinin birinci sıradaki ismi emekli Tuğamiral Ergun Mengi'nin bildiriyi emekli amirallere imzaya açtığı konuşuluyor.



Türkiye'yi de içine alan federatif PYD terör devleti kurulmasını isteyen Türker Ertürk, ABD'li Neocon örgütü CFR-Global İlişkiler Forumu'ndan Ergun Mengi, CFR-WINEP'in uzmanı Çevik Bir'in yetiştirdiği Atilla Kıyat.



DARBE PLANLARINA "ATATÜRKÇÜ" MAKYAJ

Bildiride her ne kadar Atatürkçü söylemler göze çarpsa da bu milliyetçileri yanına çekmeye dair bilindik bir taktik. Öyle ki küresel çetenin maşaları, tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminde de olduğu gibi Atatürkçü söylemler üzerinden dem vurarak sözde vatansever endişelere vurgu yapıyor.

Alçak bildirinin organizatörleri Esed'in DHKP-C'li katili Mihraç Ural ile aynı karede...

BİLDİRİNİN ÖNCÜSÜ EMEKLİ TUĞAMİRAL ERGUN MENGİ'NİN EFENDİLERİ