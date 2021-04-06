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    • 06.04.2021 13:17
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    İhanet bildirisinin arkasındaki isim küresel çetenin maşası çıktı! NATO, ve ve daha fazlası...

    Darbe hasreti çeken emekli 104 amiral, gece yarısı 'ne yönelik darbe imaları içeren bir bildiri yayınladı. Bildiriyi imzaya açan ismin emekli Tuğamiral olduğu ortaya çıktı. Bildiri her ne kadar "Atatürkçü" söylemlerle süslenmeye çalışılsa da bunun her zamanki gibi bir "milliyetçi" makyajdan ibaret bir aldatmacadan ibaret olduğundan şüphe yok. Öyle ki merkezli düşünce kuruluşu (Global Relations Forum) üyesi Mengi'nin Atlantik ötesi bağlantıları küresel planları ifşa eder nitelikte.

    Küresel çetenin maşası çıktı!

    Hükümete yapılan darbe tehditli bildirinin birinci sıradaki ismi emekli Tuğamiral Ergun Mengi'nin bildiriyi emekli amirallere imzaya açtığı konuşuluyor.

    Türkiye'yi de içine alan federatif PYD terör devleti kurulmasını isteyen Türker Ertürk, ABD'li Neocon örgütü CFR-Global İlişkiler Forumu'ndan Ergun Mengi, CFR-WINEP'in uzmanı Çevik Bir'in yetiştirdiği Atilla Kıyat.

    DARBE PLANLARINA "ATATÜRKÇÜ" MAKYAJ
    Bildiride her ne kadar Atatürkçü söylemler göze çarpsa da bu milliyetçileri yanına çekmeye dair bilindik bir taktik. Öyle ki küresel çetenin maşaları, tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminde de olduğu gibi Atatürkçü söylemler üzerinden dem vurarak sözde vatansever endişelere vurgu yapıyor.

    Alçak bildirinin organizatörleri Esed'in DHKP-C'li katili Mihraç Ural ile aynı karede...

    BİLDİRİNİN ÖNCÜSÜ EMEKLİ TUĞAMİRAL ERGUN MENGİ'NİN EFENDİLERİ

    Hükümete yapılan darbe tehditli bildirinin birinci sıradaki ismi emekli Tuğamiral Ergun Mengi'nin bildiriyi emekli amirallere imzaya açtığı konuşuluyor. TSK'nın yapısına uymayan bir şekilde rütbe sıralamasındaki başıbozukluk dikkat çekerken, Mengi'den daha üst rütbeli emekli amiraller olmasına rağmen ilk sırada kendisinin yer alması şüphe uyandırıyor. Öte yandan Ergun Mengi, Global İlişkiler Forumu (Global Relations Forum) isimli STK'nın az sayıdaki üyelerinden biri...

    TAPINAĞA GİRİŞ

    Global İlişkiler Forumu (GİF), sadece 150 kadar üyesi bulunan ABD ve AB'de görev yapmış diplomat ve askerler ile Türkiye'nin elit iş insanlarının "Koç, Sabancı, Doğan" oluşturduğu elit bir yapı. (Sitelerinde üyeleri rahatlıkla görülebilir) Bu elit isimlerin ortak özellikleri Batıcı / Atlantikçi bloğa sadakatleri...



    TARİHTEN DİKKAT ÇEKEN BİR NOT
    1999'da Koç Müzesinde David Rockefeller adına onur yemeği verilir. David Rockefeller, davetliler huzurunda Rahmi Koç'a CFR üyeliği verir madalya takar. 2009'a gelindiğinde Koç önderliğinde GİF (Global İlişkiler Formu) kurulur.

    GİF'in yönetim kurulunda Rahmi Koç, Ferit Şahenk, Suzan Sabancı Dinçer, Doğan Boyner, Murat Özyeğin olduğu konuşuluyor. Eczacıbaşı ailesi ise asli üyesi.

    PARTİLERDE YER ALIP POLİTİKALARI ETKİLİYORLAR
    GİF üyelerinin birçok partiye sızıp parti politikalarını etkilemeye yönelik girişimler içinde oldukları biliniyor. Partideki üyeler, küresek güçlerin tetikçiliğini yaparak bulundukları ülkelerdeki siyaseti dizayn etme görevini üsleniyorlar.

    KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE

        Ayrıca GİF, ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin (Council on Foreign Relations) Türkiye şubesidir. CFR, 1921 yılında Rockefeller ve Rothschild tarafından kuruldu. Rockefeller'in kurumda daha egemen olduğu biliniyor.

        CFR'nin kurduğu küresel Council of Councils (Konseyler Konseyi) (CoC) isimli örgütün parçasıdır. CoC, ABD'nin ünlü "insan hakları" vakıflarınca fonlanıyor.

        CFR'NİN AKILALMAZ ÜYELERİ

        Ergun Mengi'nin üyesi olduğu GİF'in, bileşeni olduğu CoC'yi kuran CFR, görünürde Think Tank (düşünce kuruluşu), gerçekteyse ABD'nin gölge hükümeti kabul ediliyor. Küresel şirketlerle politikacıların buluştuğu, içinden ABD Başkanları ve bakanlar çıkarmış karanlık bir örgüt...

            Biden'dan Ford'a, Gorbaçov'dan Hoover'a, Rockefeller'dan Şevardnadze'ye, Agnelli'den Albright'a kadar büyük dünya ülkelerinin siyasi ve ekonomik liderleri CFR'ye üye. Bu dünya hükümetinin diğer üyelerinden bazıları; George H. W. Bush, Hillary-Bill Clinton, Abramowitz, Abizaid, Brzezinski...

            ŞEYTANI GÖREN SORULAR

            Peki bildiriye imza atan Atatürkçü subaylar metni kimin önlerine koyduğunu görmedi mi? Damardan NATO'cu Kıyat, "Laik olduğu için" PYD'yi tercih eden Türker Ertürk dikkatlerini çekmedi mi? 101 emekli amiral NATO'cu tezgaha mı düştü yoksa göbekten mi bağlı? Emekli amiralleri destekleyen muhalif medyası bu gerçekleri bilmiyor mu?
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            Haberler Güncel İhanet bildirisinin arkasındaki isim Ergun Mengi küresel çetenin maşası çıktı! NATO, Rockefeller ve Rothschild ve daha fazlası...