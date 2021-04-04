104 emekli amiral dün gece yarısı darbe iması içeren skandal bir bildiri yayınladı.
DARBE TEHDİDİ
"Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır." ifadeleriyle başlayan skandal bildiride yer alan "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadesi alenen yapılan darbe imasını da gözler önüne serdi.
AKŞENER 16 SAAT SONRA AÇIKLAMA YAPTI
104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin ardından birçok siyasetçi ve STK'dan tepki gelirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 16 saat sonra açıklama yaptı.
Akşener kameralar karşısında yağtığı açıklamada "Bu (bildiri) bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" diyebildi.
BİRBİRLERİNE GİRDİLER
CHP ve İYİ Parti'ye yakın isimler Akşener'in açıklamasının ardından birbirlerine girdi.
Akşener'e tepki gösterenler arasında Ali Türkşen, Fatih Portakal, Nihat Genç gibi isimler dikkat çekti.
İşte Akşener'in 16 saat sonra yapabildiği 'zevzeklik' açıklaması sonrası Akşener'e tepki gösterip darbe imalı bildiriye imza atan emekli amirallere destek çıkan o isimler ve paylaşımları...
TÜKŞEN: KULAĞININ ARKASINI GÖRÜRSE ANCA...
İYİ Parti'nin kuruluşunda yer alan ve daha sonra istifa eden Ali Türkşen, "Kulağının arkasını görürse anca iktidar olacaklardan yorum geldi: Zevzeklik. Bence de bir zevzeklik var ortada ama amiraller cenahında olmadığı kesin." dedi.