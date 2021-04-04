ZAFER ARAPKİRLİ

Cumhuriyet Yazarı Zafer Arapkirli: "Meral Akşener, Amirallerin mektubunu "zevzeklik" diye nitelemiş. "Emekli silahlı bürokratlara sesleniyorum. Herkes görevini, başındayken yapmalıydı" diye de eklemiş. Yaptılar. Zaten o yüzden de FETÖ kumpaslarının mağduru oldular. Tam da görevlerini yaptıkları için." dedi.