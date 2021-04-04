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    • 04.04.2021 19:40
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    YÖK'ten emekli amirallerin darbe tehditli bildirisine tepki: mizi töhmet altında bırakıyor

    (YÖK), 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin açıklama yaptı. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Gece yarısı yayımlanan ve darbe imasını çağrıştıran bildiri, geçmişte kalan benzer girişimleri hatırlatmakta olup bu durum, yi ve demokrasiyi hafife alan ve kahraman mizi töhmet altında bırakan bir girişim niteliğindedir" denildi.

    İHA
    YÖK'ten emekli amirallerin bildirisine tepki

    Emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayımladığı gece yarısı bildirisi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Darbe tehditli bildirinin ardından önemli gelişmeler yaşanıyor.

    YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Aziz milletimiz, ülkemizde artık darbeler döneminin kesin olarak kapandığını, tercihini demokrasiden yana yaptığını, 15 Temmuzdaki darbe girişiminde tankların karşısında canı pahasına dimdik durarak göstermiştir. Milli iradeye saygı kavramı artık milletimizin vazgeçilmez bir ilkesi olmuştur. Bu ilkenin test edilmesine milletimizin tahammülü yoktur.

    Gece yarısı yayımlanan ve darbe imasını çağrıştıran bildiri, geçmişte kalan benzer girişimleri hatırlatmakta olup bu durum, milli iradeyi ve demokrasiyi hafife alan ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi töhmet altında bırakan bir girişim niteliğindedir.

        Ülkemizin başta küresel salgın ve bölgesel güvenlik sorunları olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası mahiyetteki sorunlarla meşgul olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yurt içinde ve sınır ötesinde büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla mücadele ettiği bir dönemde böylesi bir girişimin memleketimizin hayrını istemeyen dış mihrakları memnun edeceği açıktır.

        Bu tür girişimlere milletimizin ve ülkemizin ilgili kurumlarının gereken cevabı vereceğinden şüphemiz yoktur."

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