Emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayımladığı gece yarısı bildirisi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Darbe tehditli bildirinin ardından önemli gelişmeler yaşanıyor.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Aziz milletimiz, ülkemizde artık darbeler döneminin kesin olarak kapandığını, tercihini demokrasiden yana yaptığını, 15 Temmuzdaki darbe girişiminde tankların karşısında canı pahasına dimdik durarak göstermiştir. Milli iradeye saygı kavramı artık milletimizin vazgeçilmez bir ilkesi olmuştur. Bu ilkenin test edilmesine milletimizin tahammülü yoktur.