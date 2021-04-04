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    • 04.04.2021 19:23
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    Lideri emekli amirallere tam 16 saat sonra "zevzek" diyebildi! Ya partisindeki zevzekler...

    Genel Başkanı , 104 emekli amiralin muhtıra gibi bildiri yayınlamasıyla ilgili 16 saat sonra açıklama yaptı. Akşener, "Bu (bildiri) bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden çok çekti" diyebildi ancak partisindeki ağır toplar bildiriyi destekleyen açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

    16 saat sonra konuşan Akşener'in partisindeki zevzekler

    Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora, Cem Gürdeniz ve Atilla Kıyat'ın da bulunduğu 104 emekli amiral AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildiri yayınladı.

    Bildiride, 104 emekli amiral AK Parti Hükümeti'nin Kanal İstanbul projesini hedef aldı. Bildiride; "(…) Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" iddiasında bulunuldu.

    AKŞENER: "BU BİR ZEVZEKLİKTİR. BU ZEVZEKLİKLERDEN TÜRKİYE ÇOK ÇEKTİ"

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayımlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" dedi.

    İŞTE O ZEVZEKLER!

    Sabah'ın aktardığına göre, Meral Akşener'in, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin "Bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" şeklindeki sözleri bildiriye destek veren İYİ Partili milletvekillerini gündeme getirdi.

    ÇIRAY: İMZAMI ATIYORUM

        İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum." sözlerini sarf etti.

        CİNİSLİ: DEVLET MEMURUNUN TECRÜBELERİNİ AKTARMASINDAN RAHATSIZ OLAN İKTİDAR ACİZDİR

        İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, "İşini ehliyle yapmış, ununu elemiş eleğini asmış emekli devlet memurunun tecrübelerini aktarmasından rahatsız olan, korkan, bunu fırsata çevirmeye çalışan iktidar acizdir" dedi.

        EROZAN: 103 EMEKLİ AMİRALE KÜKREMESİNİN SEBEBİ DEMEK Kİ MONTRÖ SÖZLEŞMESİ OLAMAZ

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan, "126 emekli Büyükelçi Montrö Sözleşmesi konusunda bundan üç gün önce bir bildiri yayınladığında iktidar 'Monşer'lere kulak asmadı... 103 emekli Amirale kükremesinin sebebi demek ki Montrö Sözleşmesi olamaz... Mesele Deniz Harp Okulu mezunu bile olmayan 'Tarikatçı Amiral'..." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel İYİ Parti Lideri Meral Akşener emekli amirallere tam 16 saat sonra "zevzek" diyebildi! Ya partisindeki zevzekler...