Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora, Cem Gürdeniz ve Atilla Kıyat'ın da bulunduğu 104 emekli amiral AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildiri yayınladı.

Bildiride, 104 emekli amiral AK Parti Hükümeti'nin Kanal İstanbul projesini hedef aldı. Bildiride; "(…) Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" iddiasında bulunuldu.



AKŞENER: "BU BİR ZEVZEKLİKTİR. BU ZEVZEKLİKLERDEN TÜRKİYE ÇOK ÇEKTİ"