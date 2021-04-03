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    • 04.04.2021 14:31
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    Cuntacılığa özenip milli iradeyi hedef alan amiral eskilerine çok sert tepki: O eskide kaldı, haddinizi bilin

    104 amiral eskisi bir araya geldi, milli iradeyi hedef alan skandal bir bildiri yayınladı. Söz konusu bildiri toplumun her kesimi tarafından lanetlenirken bu rezaletin altına imzasını atan emekli amirallere çok sert tepki gösterildi. İletişim Başkanı ,"O eskide kaldı! Bu millet ’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin! ifadelerini kullanırken TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü" dedi. İşte skandal bildiriye dair tüm detaylar ve gösterilen tepkiler...

    takvim.com.tr
    Cuntacılığa özenen emekli amirallere sert tepki
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    Cuntacılığa özenen 104 amiral eskisi, milletin iradesini hedef alan skandal bir bildiri yayınladı. İnfiale yol açan bildiriye siyasilerden, vatandaşlara toplumun her kesiminden çok sert tepki gösterildi.



    ALENEN DARBE İMASI!
    Gece yarısı yayınlanan skandal bildiride yer alan "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadesi alenen yapılan darbe imasını da gözler önüne serdi.



    104 EMEKLİ AMİRAL AK PARTİ HÜKÜMETİNİ HEDEF ALDI
    Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 104 emekli amiral, AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildiri yayınladı. Söz konusu bildiride; AK Parti Hükümeti'nin Kanal İstanbul projesine karşı çıkıldı.

    İŞTE MİLLİ İRADEYİ HEDEF ALAN O BİLDİRİ

    AK Parti Hükümeti ve milli iradeyi hedef alan bildiri ve bildiriye imza atan emekli amirallerin isimleri şöyle:

    "Yüce Türk Milletine,
    Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır.

    Türk Boğazları, dünyanın en önemli suyollarından biri olup, tarih boyunca çok uluslu antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye'nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir. Montrö, Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz'i barış denizi yapan sözleşmedir. Montrö, Türkiye'nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Montrö, Türkiye'nin II. Dünya Savaşında tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.

    Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK'nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.

    Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir.

    Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan'ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir. Ülkemizin her köşesinde denizde, karada, havada, iç güvenlik bölgesinde ve sınır ötesinde fedakârca görev yapan, Mavi Vatandaki hak ve menfaatlerimizin korunması için Atatürk'ün gösterdiği yolda canla başla çalışan cefakâr Türk Denizcilerimizin yanındayız.

    4 Nisan 2021
    Deniz Şehitlerimizi anarak Saygıyla duyururuz."




    KATILAN EMEKLİ AMİRALLER

    1. E. Amiral Ergun MENGİ
    2. E. Amiral Alaettin SEVİM
    3. E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN
    4. E. Amiral Işık BİREN
    5. E. Amiral Ahmet ŞENOL
    6. E. Amiral Hasan HOŞGİT
    7. E. Amiral Vedat ERSİN
    8. E. Amiral Metin AÇIMUZ
    9. E. Amiral Atilla KEZEK
    10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU
    11.E.Amiral Önder ÇELEBİ
    12.E.Amiral Metin POYRAZLAR
    13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU
    14.E.Amiral Engin BAYKAL
    15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ
    16.E.Amiral Atilla KIYAT
    17.E.Amiral Vehbi ALPMAN
    18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU
    19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL
    20.E.Amiral Serdar DÜLGER
    21.E.Amiral Abdullah METE
    22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ
    23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR
    24.E.Amiral Ersin GÜLER
    25.E.Amiral Nadir KINAY
    26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT
    27.E Amiral İlker GÜVEN
    28.E.Amiral Baha EREN
    29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU
    30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU
    31.E.Amiral Hakan ERCAN
    32.E.Amiral Mesut ÖZEL
    33.E.Amiral Taner EZGÜ
    34.E.Amiral İbrahim AKIN
    35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI
    36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU
    37.E.Amiral Taner BALKIŞ
    38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ
    39.E.Amiral Hakan ERAYDIN
    40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR
    41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR
    42.E.Amiral Yalçın ERTUNA
    43.E.Amiral Türker ERTÜRK
    44.E.Amiral Aydın CANEL
    45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ
    46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU
    47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU
    48.E.Amiral Ahmet AKSOY
    49.E.Amiral Can ERENOĞLU
    50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU
    51.E.Amiral Abdullah AKGÜL
    52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK
    53.E.Amiral A. Serdar AKINSEL
    54.E.Amiral Mustafa İPTEŞ
    55.E.Amiral Caner BENER
    56.E.Amiral Nejat BERKSUN
    57.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ
    58.E.Amiral Tayfun TANSAN
    59.E.Amiral İskender YILDIRIM
    60.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL
    61.E.Amiral Uğur YİĞİT
    62.E.Amiral Mustafa ÖZBEY
    63.E.Amiral Cem GÜRDENİZ
    64.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU
    65.E.Amiral Murat BİLGEL
    66.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ
    67.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK
    68.E.Amiral Tufan MİMİR
    69.E.Amiral Turgut TUFAN
    70.E.Amiral Turhan ÖZER
    71.E.Amiral Alper TEZEREN
    72.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR
    73.E.Amiral Ruhsar SÜMER
    74.E.Amiral Cemal ÜREN
    75.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS
    76.E.Amiral Deniz CORA
    77.E.Amiral Gürkan İNAN
    78.E.Amiral Atilla TONGUÇ
    79.E.Amiral Mustafa KARASABUN
    80.E.Amiral Erol YÜKSEL
    81.E.Amiral Özbek GÜRGÜN
    82.E.Amiral Bülent OLCAY
    83.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN
    84.E.Amiral Turgay ERDAĞ
    85.E.Amiral İsmail TAYLAN
    86.E.Amiral Aydın GÜRÜL
    87.E.Amiral Raif NALDEMİR
    88.E.Amiral Numan ALANSAL
    89.E.Amiral Tanzar DİNÇER
    90.E.Amiral Erol ADAYENER
    91.E.Amiral Haluk Sayın
    92.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU
    93.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN
    94.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL
    95.E.Amiral Doğan DENİZMEN
    96.E.Amiral Taner AKKAYA
    97.E.Amiral Necati KURT
    98.E.Amiral Tayfun URAZ
    99.E.Amiral Engin HEPER
    100.E. Amiral Hayati Bilgiç
    101.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN
    102.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN
    103.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL
    104.E.Amiral İlker GÜVEN



        İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildiri yayınlamasına tepki gösterdi.



        "HADDİNİZİ BİLİN"
        Fahrettin Altun; "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar! 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin!" dedi.



        "NE HAKLA MİLLİ İRADENİN MEŞRU TEMSİLCİLERİNE PARMAK SALLIYORSUNUZ?

        Altun, şöyle devam etti:
        "Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek!"



            SOYLU'DAN AÇIKLAMA
            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..." dedi.

            TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milli iradeyi hedef alanlara "Yıllardır, içerde dışarda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" ifadeleriyle tepki gösterdi.

            AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gece yarısı yayınlanan darbe imalı bildiriye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

            İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları;

            Bazı emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlaması kabul edilemez. Bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir.

            Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklaması yok hükmündendir. Bu yaptıkları hem milli iradeye hem de bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır. Bu, vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun da kanıtıdır.

            Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimiz için güçlü bir mücadele verirken, birtakım emekli askerin suni gündemler üretmek suretiyle Mavi Vatan mücadelesini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını ve Hükümetimizi hedef almasına en güçlü cevapları vermeye devam edeceğiz.

            Seçilmiş siyasi iradeye yönelik kullanılan bu ilkel dili kınıyoruz. Kaldı ki Mavi Vatanda mücadele veren ordunun başkomutanını cephe gerisinde hedefe koymanın askeri terminolojideki karşılığı da bellidir. Bu zihniyetle siyasi ve hukuki mücadelemiz sürecektir.




                "DARBE HEVESLİLERİNE HODRİ MEYDAN"
                AK Parti Grup Başkanvekili, Kahramanmaraş Milletvekil Mahir Ünal, "Vesayetçi aklın artığı birkaç emekli amiral "bildiri" yayınlayıp seçilmişlere "parmak sallamış." Tekrar hatırlatmakta fayda var. Topluma ve devlete dair her şeyi dizayn etmeye çalışan bu vesayet aklı eski Türkiye'de kaldı. Darbe heveslilerine #hodrimeydan"



                "HADİ BAKALIM"
                Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Doğu Akdeniz'de gaspçıların oyunlarını bozduk, sesleri çıkmadı. Sınırlarımızı temizledik, sesleri çıkmadı! Libya'da Mavi Vatan'ı tesis ettik, sesleri çıkmadı. Karabağ'da bir olduk, sesleri çıkmadı. Gelmiş demokrasiye, hükümete ayar veriyorlar! Hadi bakalım!" ifadelerini kullandı.




                "SİZİN DARBE SEVDANIZ ORADAYSA BİZİM DE 15 TEMMUZ DESTANIMIZ BURADA"
                Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Türkiye'nin verdiği milli mücadeleyle soluğu kesilenler nefes alabilmek için kendilerine yeni kuklalar bulmuş. Geçti o günler geçti... O cunta rüyalarınızdan uyanın artık. Sizin darbe sevdanız oradaysa bizim de 15 Temmuz Destanımız burada" şeklinde konuştu.



                    HAYALİ CUNTACILIK OLAN AMİRAL ESKİLERİNE SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ
                    Gazeteci Erem Şentürk, milli iradeyi hedef alan amiral eskilerine sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.

                    Şentürk, "103 Emekli Amiral olmayan bir tartışmayı varmış gibi numara yaparak sözüm ona devlete ayar vermeye kalkmışlar. Yanlış park eden arabaların sileceklerini kaldırmaktan sıkıldılar galiba. Kim tartışıyor Montrö anlaşmasını? Olmayan dertlere ağlamak dalavereciliktir. Hayır... Şimdi madem öyle o halde şu iki soruya da ayrıca not düşelim. 1) Böyle bir tartışma yok, konu yok, mevzu yok ama velevki olsa devlet bir plan yapsa size ne...? 2) Montrö'yü kim kutsamış da bunlar bu kadar telaş yapıp korkuya kapılmışlar? Korkan Denizci mi olur?" ifadelerini kullandı.



                    İşte Erem Şentürk'ün konuya ilişkin açıklamaları;

                    Bu emekli Amiralleri tek tek sıraya dizeceksin; sırayla "gel buraya" diye çağırıp soracaksın:

                    -Görevdeyken ve görevden sonra Sevilla Planı için ne dediğiniz?

                    -Mavi Vatan için ne yaptınız?

                    -15 Temmuz da ne yaptınız?



                    "SİZ ERBAKAN'LA SAVAŞIRKEN SEVİLLA HARİTASI ÇİZİLİYORDU"
                    Şu emekli Amirallere söylemeliyim: Parmak sakladığınız devlet, siz görevdeyken işgal edilmeye çalışılan Akdeniz'i kurtarıyor. Şu anda donanma sizin namusunuzu temizliyor.

                    Siz Erbakan'la savaşırken Sevilla Haritası çiziliyordu düşman. Haddinizi bilin oturun utanarak minnet edin.



                        "BU DEVLET AKDENİZ'DE SİZİN NAMUSUNUZU TEMİZLİYOR!"
                        Görevdeyken Sevilla Planına tek kelime edemeyen korkaklar şimdi orduevlerine gidemeyince sıkıntıdan devlete parmak sallıyorlar.

                        Ulan bu devlet Akdeniz'de sizin namusunuzu temizliyor hadsiz bunaklar.



                        "ÖLENE DEK KARŞINIZDA OLACAĞIZ"
                        AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Kimileri ışıklara, kimileri de "bildiri"lere umut bağlamış. Hepsinin ortak sevdası vesayet, ortak düşmanı ise milli iradedir. Demokrasiyi katletmeye yeltenen bu anlayışı kabul etmek, bunlara boyun eğmek; en hafif deyimiyle vatana ihanet olur. Ölene dek karşınızda olacağız" ifadelerini kullandı.

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