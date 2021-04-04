104 emekli amiralin gece yarısı darbe tehditli bildirisi Türkiye'yi ayağa kaldırdı! "Bize o fırsatı verirler mi?"
Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 104 emekli amiralin imzasıyla iktidarı hedef alan bildiri yayınlandı. Emekli amirallerin yayınladığı muhtıra gibi bildiride, "Kanal İstanbul iptal edilsin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmaya açılmasın" gibi dikte edici ifadeler kullanılarak Kemalizm propagandası yapıldı. Gece yarısı yayınlanan, alçak bildiri tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Siyasi irade başta olmak üzere vatandaşlardan, Atlantik ötesi kurulumlu vesayet artıklarına binlerce tepki geldi.
04.04.2021 01:46
- Son Güncelleme: 04.04.2021 14:27