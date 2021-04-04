Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım." dedi.