Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 104 emekli amiralin devlete karşı yayınladığı muhtıra gibi bildiriyi görmezden gelerek, "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın gerçek gündemi sofradır." sözlerini sarf etti.
KAMUOYUNU YANILTMAYA ÇALIŞIYOR: SAHTE GÜNDEM
Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım." dedi.