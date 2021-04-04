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    • 04.04.2021 18:09
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    Son dakika! Genel Başkanı i perdelemeye çalışıyor: Sahte gündem

    Genel Başkanı , in devlete karşı yayınladığı muhtıra gibi bildiriyi görmezden gelerek, "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın gerçek gündemi sofradır." sözlerini sarf etti.

    Kılıçdaroğlu 104 emekli amirali perdelemeye çalışıyor

    Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 104 emekli amiralin devlete karşı yayınladığı muhtıra gibi bildiriyi görmezden gelerek, "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın gerçek gündemi sofradır." sözlerini sarf etti.

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    KAMUOYUNU YANILTMAYA ÇALIŞIYOR: SAHTE GÜNDEM

    Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım." dedi.
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    Haberler Güncel Son dakika! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 104 emekli amirali perdelemeye çalışıyor: Sahte gündem