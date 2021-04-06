Koronavirüs tedbirleri kapsamında elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek olan sınavlar için açıköğretim öğrencilerine 16 Nisan tarihine kadar süre tanındı. Bu noktada, "ATA AÖF vize sınav girişi nasıl yapılır? ATA- AÖF sınav takvimi nedir?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar..
ATA AÖF SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
ATA AÖF sınav girişi için T.C. kimlik no ve şifre ile aşağıdaki link üzerinden giriş yapabilirsiniz.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
ATA AÖF sınavları 5-16 Nisan tarihleri aralığında yapılabilecek. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Sınav sistemimiz 05-16 Nisan 2021 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sizlerin erişimine açık olacaktır. Sınav sistemimize https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz. Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen saat aralığının sonlarına kalmanızın yoğunluk nedeni ile bağlantı sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmanız önem arz etmektedir.