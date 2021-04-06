Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.04.2021 13:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2021 13:07
    ABONE OL

    - AÖF sınav takvimi: 2021 Açıköğretim online vize sınav girişi nasıl yapılır? !

    2021 Açıköğretim online sınav girişi nasıl yapılır? Sorusu arama motorlarında aratılıyor. tedbirleri kapsamında elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek olan sınavlar için açıköğretim öğrencilerine 16 Nisan tarihine kadar süre tanındı. Bu noktada, " AÖF vize sınav girişi nasıl yapılır? ATA- AÖF sınav takvimi nedir?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2021 ATA AÖF online sınav girişi nasıl yapılır?

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek olan sınavlar için açıköğretim öğrencilerine 16 Nisan tarihine kadar süre tanındı. Bu noktada, "ATA AÖF vize sınav girişi nasıl yapılır? ATA- AÖF sınav takvimi nedir?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar..

    ATA AÖF SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

    ATA AÖF sınav girişi için T.C. kimlik no ve şifre ile aşağıdaki link üzerinden giriş yapabilirsiniz.

    ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    ATA AÖF sınavları 5-16 Nisan tarihleri aralığında yapılabilecek. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

    Sınav sistemimiz 05-16 Nisan 2021 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sizlerin erişimine açık olacaktır. Sınav sistemimize https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz. Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen saat aralığının sonlarına kalmanızın yoğunluk nedeni ile bağlantı sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmanız önem arz etmektedir.



        Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel ATA- AÖF sınav takvimi: 2021 Açıköğretim ATA AÖF online vize sınav girişi nasıl yapılır? T.C. kimlik numarası ile öğrenci giriş linki!