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    • 04.04.2021 14:28
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    104 hadsiz emekli amiralin skandal bildirisi ne anlama geliyor? ğ canlı yayında açıkladı

    104 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan skandal bildirisinin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. ekranlarında yayınlanan programında konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı ğ bildiri için 'Tam bir ihanet belgesi' yorumunda bulundu.

    104 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan skandal bildirisinin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. ekranlarında yayınlanan programında konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı ğ bildiri için 'Tam bir ihanet belgesi' yorumunda bulundu.

    Terör ve Güvenlik Uzmanı şu ifadeleri kullandı:

    Bildiri biraz önce elime geçti, okudum. Bir kısmına hakimim. Yazılanlarda gerçekten akılla çelişen, iradeyi test eden, inanılmaz haddini aşan ifadeler ve cümleler var.

    ''SON DERECE MANİDARDIR''
    Bu tam bir ihanet belgesi zira ülkeyle ilgili onca tuzak, onca ihanet varken, ülke içinde hala birçok odağın süreci tersine döndürmek, ülkeyi farklı noktalara getirmek için çabası varken, bunları görmeyip de devletin, milletin ve onu temsil eden siyasi iradenin almış olduğu tedbirlere yönelik haddi aşan ifadelerin kaleme alınması ve bunun altına da sözde amirallerin imza atması son derece manidardır.

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    Haberler Güncel 104 hadsiz emekli amiralin skandal bildirisi ne anlama geliyor? Coşkun Başbuğ canlı yayında açıkladı