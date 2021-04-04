Son dakika: Hadsiz 104 amiralin skandal bildirisine muhalefetten tek ses yok!

Deniz Kuvvetleri'nden emekli 103 eski amiral gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve görevdeki bir amiralin cübbe ve takkeli fotoğrafını konu edinerek milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran bildiri yayınladı.
Gece yarısı yayınlanan bildiride emekli askerler, Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasından endişe duyduklarını ifade ettikten sonra geçmişte yayınlanan muhtıralara benzer bir üslupla siyasetçilere ayar vermeye kalkıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin açıklamasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"4 Nisan 2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '104 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatılmıştır."