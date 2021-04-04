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    • 04.04.2021 14:22
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    Son dakika: Hadsiz 104 amiralin skandal bildirisine muhalefetten tek ses yok!

    Aralarında , 'nın da bulunduğu hadsiz 103 emekli amiral iktidarı hedef alan bir bildiri yayımladı. 104 amiralden gelen bu bildiri Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Skandal bildiriye AK Parti, MHP ve BBP sert tepki gösterirken muhalefet yine 3 maymunu oynuyor. CHP’den henüz bir kınama mesajı gelmedi. İYİ Parti’de ise “Altına imzamı atarım” ifadesini kullanarak skandal bildiriye destek verdi. İşte detaylar…

    Deniz Kuvvetleri'nden emekli 103 eski amiral gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve görevdeki bir amiralin cübbe ve takkeli fotoğrafını konu edinerek milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran bildiri yayınladı.

    Gece yarısı yayınlanan bildiride emekli askerler, Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasından endişe duyduklarını ifade ettikten sonra geçmişte yayınlanan muhtıralara benzer bir üslupla siyasetçilere ayar vermeye kalkıştı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin açıklamasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "4 Nisan 2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '104 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatılmıştır."

        ŞEHİT YAKINLARINDAN HADSİZLERE SERT TEPKİ
        Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 104 emekli amiralin bildirisine tepki gösterdi.

        Başkanlar Sözen ve Gündüz, emekli amiral Ergun Mengi'nin başını çektiği 104 emekli amirali, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını, hükümeti ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik hadsiz ifadeler içeren küstahça bildirilerinden dolayı kınadıklarını söyledi.

        Sözen ve Gündüz, ortak açıklamalarında, "Bu küstahça bildiri sıradan bir bildiri değil, bir e-muhtıradır, açık bir darbe çağrısıdır. Bu küstahça bildiriyi yayımlayanlara karşı derhal cumhuriyet savcılarımız darbe girişiminde bulundukları gerekçesiyle dava açmalılar.

        Ayrıca bu küstahça ve alçakça bildiriye imza atanların rütbeleri sökülmeli, maaşları kesilmeli ve ordu evlerine girişleri engellenmelidir. Bu cunta heveslilerinin bu çağrısı halkın yüzde 52 oyunu alarak seçilen Cumhurbaşkanımıza kustukları kinin ve öfkenin bir ifadesidir. Dolayısıyla milletin iradesine yapılmış bir saldırı ve saygısızlıktır.

        Bu darbe heveslileri kendi başlarına bu bildiriyi yayımlamamış, talimatı FETÖ'den ve FETÖ'nün arkasındaki ağababalarından almışlardır. Bu küstahça söylemleri ile FETÖ'nün değirmenine, Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımışlardır. Evinde hanımlarına söz geçiremeyen bu sözde Amirallerin görevde bulundukları süre içerisinde de ülkemize, milletimize ve devletimize hiç bir faydaları olmamış, yan yatıp maaşlarını almışlardır.

        Dolayısıyla Bunların Türkiye sevdası gibi bir sevdaları da yoktur. Bunların ömrü milletimizin dini değerleri ile savaşmakla geçmiştir. Bunlar görev sürelerince namaz kılanlara, örfünü adetini yaşayanlara öcü gözüyle bakmış, irtica yaftası yapıştırmaktan geri durmamışlardır. Bu sözde amirallerde zerre kadar onur, şeref ve haysiyet varsa derhal beğenmedikleri ve dini değerlerine düşman oldukları güzel ülkemizi terk edip, gidip talimat aldıkları ağababalarının, FETÖ elebaşının dizinin dibinde otururlar" dedi.



        "İÇERDE VE DIŞARIDA TERÖRİSTLERE ÇOK AĞIR DARBELER VURULMAKTADIR"
        Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde her alanda Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruduğunu ve kolladığını kaydeden Sözen ve Gündüz, "Terörle ve teröristle en üst seviyede mücadele etmekte, içerde ve dışarda teröristlere çok ağır darbeler vurulmaktadır. Yerli ve milli savunma araçlarına yapılan yatırımlarla denizlerimizin tamamen hakimi olmakla beraber, hak ve menfaatlerimiz en üst seviyede korunmaktadır.

        Ülkemizin ve ordumuzun Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başarıdan başarıya koşması, terörün kökünü kurutması, denizlerimizde tamamen kontrolü ele alması bu cuntacı zihniyeti kudurtmuş ve rahatsız etmiştir. Bu alçakça ve küstahça bildiri, bu rahatsızlığın dışa yansımasıdır. Bu cuntacı zihniyet her sıkıştığı yerde Atatürk ve Atatürkçülüğün arkasına sığınmakta, ülke yöneticilerimizi Atatürk düşmanıymış gibi gösterme gafletinde bulunmaktadırlar.

        Bunlar ülke düşmanı ve Atatürk düşmanıdırlar. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk asla ülkesine ihanet etmemiş, ülke düşmanlarının değirmenine su taşımamıştır. Bunlar bu tavırlarıyla gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisindedirler.

        Hadlerini ve maksatlarını aşan ifadeler kullanarak bu küstahça bildiriyi yayınlayan bu cuntacı sözde Amiralleri lanetliyor, dün olduğu gibi, bugün de yarın da her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın ve Türk halkının bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha yüksek sesle ifade ediyoruz" diye konuştu.

            KATILAN EMEKLİ AMİRALLER
            1. E. Amiral Ergun MENGİ
            2. E. Amiral Alaettin SEVİM
            3. E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN
            4. E. Amiral Işık BİREN
            5. E. Amiral Ahmet ŞENOL
            6. E. Amiral Hasan HOŞGİT
            7. E. Amiral Vedat ERSİN
            8. E. Amiral Metin AÇIMUZ
            9. E. Amiral Atilla KEZEK
            10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU
            11.E.Amiral Önder ÇELEBİ
            12.E.Amiral Metin POYRAZLAR
            13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU
            14.E.Amiral Engin BAYKAL
            15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ
            16.E.Amiral Atilla KIYAT
            17.E.Amiral Vehbi ALPMAN
            18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU
            19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL
            20.E.Amiral Serdar DÜLGER
            21.E.Amiral Abdullah METE
            22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ
            23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR
            24.E.Amiral Ersin GÜLER
            25.E.Amiral Nadir KINAY
            26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT
            27.E Amiral İlker GÜVEN
            28.E.Amiral Baha EREN
            29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU
            30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU
            31.E.Amiral Hakan ERCAN
            32.E.Amiral Mesut ÖZEL
            33.E.Amiral Taner EZGÜ
            34.E.Amiral İbrahim AKIN
            35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI
            36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU
            37.E.Amiral Taner BALKIŞ
            38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ
            39.E.Amiral Hakan ERAYDIN
            40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR
            41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR
            42.E.Amiral Yalçın ERTUNA
            43.E.Amiral Türker ERTÜRK
            44.E.Amiral Aydın CANEL
            45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ
            46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU
            47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU
            48.E.Amiral Ahmet AKSOY
            49.E.Amiral Can ERENOĞLU
            50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU
            51.E.Amiral Abdullah AKGÜL
            52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK
            53.E.Amiral A. Serdar AKINSEL
            53.E.Amiral İlker GÜVEN
            54.E.Amiral Mustafa İPTEŞ
            55.E.Amiral Caner BENER
            56.E.Amiral Nejat BERKSUN
            57.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ
            58.E.Amiral Tayfun TANSAN
            59.E.Amiral İskender YILDIRIM
            60.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL
            61.E.Amiral Uğur YİĞİT
            62.E.Amiral Mustafa ÖZBEY
            63.E.Amiral Cem GÜRDENİZ
            64.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU
            65.E.Amiral Murat BİLGEL
            66.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ
            67.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK
            68.E.Amiral Tufan MİMİR
            69.E.Amiral Turgut TUFAN
            70.E.Amiral Turhan ÖZER
            71.E.Amiral Alper TEZEREN
            72.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR
            73.E.Amiral Ruhsar SÜMER
            74.E.Amiral Cemal ÜREN
            75.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS
            76.E.Amiral Deniz CORA
            77.E.Amiral Gürkan İNAN
            78.E.Amiral Atilla TONGUÇ
            79.E.Amiral Mustafa KARASABUN
            80.E.Amiral Erol YÜKSEL
            81.E.Amiral Özbek GÜRGÜN
            82.E.Amiral Bülent OLCAY
            83.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN
            84.E.Amiral Turgay ERDAĞ
            85.E.Amiral İsmail TAYLAN
            86.E.Amiral Aydın GÜRÜL
            87.E.Amiral Raif NALDEMİR
            88.E.Amiral Numan ALANSAL
            89.E.Amiral Tanzar DİNÇER
            90.E.Amiral Erol ADAYENER
            91.E.Amiral Haluk Sayın
            92.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU
            93.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN
            94.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL
            95.E.Amiral Doğan DENİZMEN
            96.E.Amiral Taner AKKAYA
            97.E.Amiral Necati KURT
            98.E.Amiral Tayfun URAZ
            99.E.Amiral Engin HEPER
            100.E. Amiral Hayati Bilgiç
            101.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN
            102.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN
            103.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL

            HADSİZ BİLDİRİYE MUHALEFETTEN TEPKİ YOK!
            Hadsiz bildiriye AK Parti, MHP ve BBP'den tepki gelirken, muhalefetten ise henüz bir tepki mesajı gelmedi. Siyasi iradeyi tehdit eden ve darbe imalarında bulunan emekli amirallere muhalefet partilerinin hala sessiz kalması dikkat çekti...

            SKANDAL DESTEK!
            Skandal bildiriyi paylaşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ''Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum. 104 amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi.'' diyerek darbe heveslilerine destek verdi. Çıray'ın paylaşımı büyük tepki çekti.
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