Global İlişkiler Forumu (GİF), sadece 150 kadar üyesi bulunan ABD ve AB'de görev yapmış diplomat ve askerler ile Türkiye'nin elit iş insanlarının "Koç, Sabancı, Doğan" oluşturduğu elit bir yapı. (Sitelerinde üyeleri rahatlıkla görülebilir) Bu elit isimlerin ortak özellikleri Batıcı / Atlantikçi bloğa sadakatleri...

KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE