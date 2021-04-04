İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan darbe imalı bildiriye sahip çıkan CHP ve İYİ Partili isimlere tepki!

104 emekli amiral gece yarısı darbe iması içeren bir bildiri yayınladı.
DARBE İMASI AÇIKÇA GÖRÜLDÜ
"Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır." ifadeleriyle başlayan skandal bildiride yer alan "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadesi alenen yapılan darbe imasını da ortaya koydu.
ALTUN'DAN TEPKİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine destek çıkan ve sessiz kalan CHP - İYİ Parti'li isimlere sert tepki gösterdi.
Altun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
BİR KERE DE MİLLİ İRADEDEN VE DEMOKRASİDEN YANA OLUN!
Ortak oldukları en önemli nokta Hakk'ın ve halkın karşısında olmak. Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar. Bir kere de millî iradeden ve demokrasiden yana olun!