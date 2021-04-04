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    • 05.04.2021 01:05
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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan darbe imalı bildiriye sahip çıkan CHP ve İYİ Partili isimlere tepki!

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine destek çıkan ve sessiz kalan CHP - İYİ Parti'li isimlere sert tepki gösterdi. Altun, mesajında "Ortak oldukları en önemli nokta Hakk’ın ve halkın karşısında olmak. Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar. Bir kere de millî iradeden ve demokrasiden yana olun!" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Altun'dan cunta özlemi çekenlere tepki!

    104 emekli amiral gece yarısı darbe iması içeren bir bildiri yayınladı.

    DARBE İMASI AÇIKÇA GÖRÜLDÜ
    "Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır."     ifadeleriyle başlayan skandal bildiride yer alan "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadesi alenen yapılan darbe imasını da ortaya koydu.

    Darbe imalı bildiriye AK Parti'den MHP'den ve vatandaşlardan tepki yağarken CHP ve İYİ Parti'li isimler bildiriyi kınamak yerine sahip çıktı.

    ALTUN'DAN TEPKİ
    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine destek çıkan ve sessiz kalan CHP - İYİ Parti'li isimlere sert tepki gösterdi.

    Altun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    BİR KERE DE MİLLİ İRADEDEN VE DEMOKRASİDEN YANA OLUN!
    Ortak oldukları en önemli nokta Hakk'ın ve halkın karşısında olmak. Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar. Bir kere de millî iradeden ve demokrasiden yana olun!

        Türkiye, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi bu zihniyetten çok çekti. Her fırsatta milletimizin iradesini silahların gölgesinde hapsetmeye çalıştılar. Milletimize uşakları gözüyle baktılar. Halâ bir yerlerden darbe ümidi bekliyorlar. Beyhude heveslerin peşine düşmeyin.

        Artık eski Türkiye yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Nisan'da, 7 Şubat'ta, 17/25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da aziz milletmizle birlikte tüm vesayet odaklarını yıkarak inşa ettiği büyük ve güçlü Türkiye var. Milletin iradesi sizin tüm hain planlarınızdan daha güçlüdür.

        "MENFAAT SAĞLAMAYA ÇALIŞANLARI HAYRETLE İZLİYORUZ"
        Altun daha sonra yaptığı açıklamada, "Ülkemiz son yıllarda nice zorlu badire atlatmışken ve demokrasimizi inkıtaya uğratacak girişimler ilk günkü tazeliğiyle hafızalarda dururken, dün açıklanan hadsiz ve antidemokratik bildiriden siyasi menfaat sağlamaya çalışanları hayretle izliyoruz." dedi.

        Altun şu ifadeleri kullandı:
        Demokrasiye ve millet iradesine saygı duyan herkesin yapacağı tek şey; bu hadsiz bildiri karşısında amasız ve fakatsız tavır almaktır. Lafı eğip bükmeyin. Dürüst olun. Ne zamandan beri antidemokratik girişimlere karşı güçlü bir şekilde ses çıkarmak "mağduriyet edebiyatı" oluyor?

        "VESAYET ODAKLARINA GÜÇ VERİYORSUNUZ"
        Bugün, en ufak darbe imasına bile sessiz kalırsak yarın ülkemizi ve milletimizi hain planlardan nasıl koruyacağız? Darbe imalarını küçümseyerek ve önemsiz göstermeye çalışarak fırsat kollayan vesayet odaklarına güç veriyorsunuz. Bu hesabi tavrınız, millete ve memlekete ihanettir.

        Türkiye siyasi tarihi, rüzgara göre savrulan ve ilkelere göre değil konjonktüre göre tavır alan siyasetçilerin milletimiz nezdinde nasıl yok hükmünde olduklarının sayısız örnekleriyle doludur. Bu türler makam ve koltuklarını kaybedince tüm geçmişine düşman kesilir.

        Türkiye, sizin dogmalarınıza ve hükümsüz ideolojik hesaplarınıza kurban edilemez. Her tehdite karşı her zaman uyanık olacağız. Memleketimizi ve milletimizi her türlü hainlikten korumak için hiç durmadan çalışacağız. Kendi çıkarları ve imtiyazları peşinde koşanlar bizi anlamaz.

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        Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan darbe imalı bildiriye sahip çıkan CHP ve İYİ Partili isimlere tepki!