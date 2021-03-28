"Biliyoruz ki; medeniyetimiz kardeşlik, birlik, beraberlik medeniyeti. Asırlar boyunca bu topraklarda, İslam topraklarında, Peygamber Efendimizin vefatından 7 sene sonra İslam ile şereflenen bu topraklarda kıyamete kadar ezanlar dinmeyecek. Hiçbir terör örgütü bizi bu birlikten, beraberlikten mahrum bırakamayacak. Hiçbir dünya gücü, kendilerini büyük zanneden hiçbir güç bizi bu birlikten, beraberlikten mahrum edemeyecek. Gençlerimize tavsiyem medeniyetimizin evlatları olarak bu iftihar tablosunu, bu gururu ilelebet yaşamaları."