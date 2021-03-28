Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş beraberinde eşi Seher Erbaş, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattıkları oturma eylemini 573'üncü gününde sürdüren Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.
Ailelerle görüşerek onlara çiçek veren Erbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve babaların acılarını paylaşmayı amaçladıklarını belirterek, onlar için dua ettiklerini söyledi.
"HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜ BİZİ BU BİRLİKTEN, BERABERLİKTEN MAHRUM BIRAKAMAYACAK"
"Evlat acısının, evlat hasretinin en derin acılardan biri olduğunu bilerek buradayız. Cenab-ı Hak en kısa zamanda annelerimizin, babalarımızın evlatlarına kavuşmasını nasip eylesin." diyen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biliyoruz ki; medeniyetimiz kardeşlik, birlik, beraberlik medeniyeti. Asırlar boyunca bu topraklarda, İslam topraklarında, Peygamber Efendimizin vefatından 7 sene sonra İslam ile şereflenen bu topraklarda kıyamete kadar ezanlar dinmeyecek. Hiçbir terör örgütü bizi bu birlikten, beraberlikten mahrum bırakamayacak. Hiçbir dünya gücü, kendilerini büyük zanneden hiçbir güç bizi bu birlikten, beraberlikten mahrum edemeyecek. Gençlerimize tavsiyem medeniyetimizin evlatları olarak bu iftihar tablosunu, bu gururu ilelebet yaşamaları."
"GENÇLER! KUR'AN-I KERİM'E SARILIN"