Davada CHP'lilerin avukatı, şehit babasının müvekkilleri ve CHP tüzel kişiliğinden özür dilemesi halinde şikayetlerinden vazgeçeceklerini söyledi. Şehit babası Yiğit, özür dileme teklifini reddetti. Mahkeme heyeti, olay gününe ilişkin görüntülerin bilirkişi tarafından incelenerek rapor haline getirilmesi için duruşmayı erteledi.

"ÖZÜR DİLENECEK BİR ŞEY YOK"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Yahya Kemal Yiğit, "Ben bu vatana bir evlat verdim. Binlerce evlat vermeye hazırım. Bundan da şeref duyuyorum. Onlardan özür dilemektense samimi olarak söylüyorum, gider o teröristin kurşununa hedef olurum; ama onlardan yine özür dilemem. Ömrümün sonuna kadar bunlarla mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.