Aşı randevu e-Devlet ve MHRS ekranı AŞI RANDEVU AL: 60-65 yaş aşı randevusu nasıl alınır?

COVİD-19 AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." ifadelerini kullanmıştı. Bu yaş grubundaki vatandaşlar için aşılama sürecinde randevular, www.mhrs.gov.tr adresinden alınacak. Başvuru sonuçları de SMS ile sistemde kayıtlı olan telefon numaralarına gönderilecek.

Aşı randevusu almak için MHRS ve e nabız sistemini kullanınız. MHRS sistemi veya e-Nabız üzerinden aşı randevusu almak isteyen vatandaşların e-devlet şifreleri ile giriş yapmaları gerekirken bu ekran üzerinde Covid-19 aşısı için diledikleri sağlık kuruluşlarından randevu sağlanabiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz.