Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.
ANKARA'DA AMERİKAN HASTANESİ BULUNMUYOR
Bazı gazeteci, avukat, ekonomist ve akademisyenler; Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü iddia etti. Ankara'da Amerikan Hastanesi bulunmuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Ali Erbaş'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisini sürdüğünü açıkladı.
AYŞENUR ARSLAN VE EMİN ÇAPA DA YALANI SÜRDÜRDÜ
Burak Orhan'ın açıklamasına rağmen söz konusu yalan bugün de Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve ekonomist Emin Çapa tarafından Halk TV'de tekrarlandı.
Ayşenur Arslan; Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi'nde devam etmesine rağmen yalan ve iftirada bulundu ve "Ali Erbaş, Ülkenin en pahalı hastanesinde. Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyor" iddiasında bulundu.
Ekonomist Emin Çapa da, "Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü iddia etti ve Ali Erbaş, ülkenin en pahalı hastanesinde.. Şehir hastaneleri zaten boş… Bekliyorlar, kimse gitmiyor. Herkes Amerikan Hastanesi'ne gidiyor. Halkımız Amerikan Hastanesi'nde tedavi oluyor" iddiasında bulundu. Sabah'ın haberine göre, Çapa, İslami değerlere de hakaret etti.
ARSLAN AYASOFYA CAMİİ'NİN AÇILIŞINDAN RAHATSIZ
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ilk hutbeyi okumuştu. Erbaş, "Ayasofya: Fethin nişanesi, Fatih'in emaneti" başlıklı hutbesini okumak için minbere kılıçla çıkmıştı.
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Ali Erbaş'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne kılıçla çıkmasından rahatsız olduğunu da açıkladı ve "Ali Erbaş, Ayasofya açıldıktan sonra 'kılıç hakkı' demişti Ayasofya'ya.. Kılıçla verdiği poz konuşulmuştu. Bu fotoğraf arşivlerimizde mutena bir yerde saklı duruyor" ifadelerini kullandı. Arslan'ın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışından dolayı rahatsız olduğunu gözler önüne sermesi dikkat çekti.
İŞTE YALAN VE İFTİRANIN DİYALOGLARI
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ve ekonomist Emin Çapa'nın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik yalan ve iftiraları Halk TV'ye şöyle yansıdı: