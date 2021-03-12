

EDİZ YORAZ'DAN TEDAVİ GÖREN ALİ ERBAŞ HAKKINDA ÇİRKİN PAYLAŞIM

Ankara Barosu avukatlarından Ediz Yoraz da; "Avukat Ali Erbaş neden çok sevdiği Arapların hastanesine ya da görevlisi olduğu devletin hastanesine değil de Amerikan Hastanesi'ne sığınmış?.. Can tatlı mı gelmiş?" iddiasında bulundu.

HABLEMİTOĞLU'NDAN YALAN PAYLAŞIM

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu da; söz konusu yalanı paylaştı ve "Ali Erbaş için sağlığı ile ilişkili bir şey söylemek istemem. Nasılsa dua ile iyileşeceğine inanan biri olarak kendisi ve çevresindekiler gereğini yapar. Buradaki soru; şehir hastanelerinde yer mi yoktu? Şehir hastanelerinde yer vardı da suyu mu çıktı?" diye sordu.

ÖZÜR DİLEMEDİ, PAYLAŞIMINI SİLMEDİ

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, yalanın ortaya çıkmasının ardından, "Ali Erbaş'ın basın danışmanı Burak Orhan bugün benim ofisimi arayarak asistanıma not bırakmış. Ali Erbaş'ın tedavisi Amerikan Hastanesi değil Şehir Hastanesinde sürüyormuş. Bana doğrudan iletildiği için paylaşıyorum..." dedi.

KIRIKKANAT'TAN SEVİYESİZ PAYLAŞIM

Gazeteci Mine Kırıkkanat da; "Amerikan hastanesine yatan Ali Erbaş için dua ediyorlar, bence..." iddiasında bulundu. Kırıkkanat'ın söz konusu yalanına seviyesiz bir video da paylaşması dikkat çekti.