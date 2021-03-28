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    • 28.03.2021 19:29
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    Terör örgütü YPG/PKK'nın 'de sivillere yönelik saldırılarda kullanacağı 2 TOW füzesi ve çok sayıda silah ele geçirildi!

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG'nin 'de sivillere yönelik saldırılarda kullanacağı çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasından 2 adet TOW Füzesi, 24 adet Kalaşnikof piyade tüfeği de yer aldı.

    takvim.com.tr
    PKK'nın cephaneleği ele geçirildi!

    İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG'nin Azez'de sivillere yönelik saldırılarda kullanacağı çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

    PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terörden arındırılan bölgelerde güvenlik güçlerine ait noktalara ve sivil halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik yapılacak saldırılarda kullanılmak üzere, örgütün kontrolündeki Münbiç'e götürülmeye çalışılan çok miktarda silah ve bomba malzemesi 27.03.2021 günü Suriye/Azez'de Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde Suriye Görev Gücü'nün yaptığı operasyonla yakalandı.

    Yakalanan silahlar arasında tank katili olarak da bilinen TOW füzelerinin olduğu da görüldü. Bu füzeler Türkiye'nin Suriye kuzeyinin terörden arındırılması amacıyla gerçekleştirdiği harekatlarda, TSK unsurlarına karşı sıklıkla kullanılmıştı.

    2 Suriyeli şahsın yakalandığı operasyonda, şahısların bulunduğu kamyonda yapılan aramada;

    (2) adet TOW Füzesi,
    (24) adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği,
    (1) adet Keskin Nişancı Tüfeği,
    (2) adet Doçka silah namlusu,
    (200) adet tetikleme kapsülü ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şahıslar ilk ifadelerinde, malzemeleri PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarına ulaştırmak isterken yakalandıklarını beyan etti.

        BAKAN SOYLU TWITTER'DAN PAYLAŞTI
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin açıklama yaptı. Soylu açıklamasında,"PKK/YPG'ye, Azez'de Büyük Darbe! Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf. 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi. Emniyet İstihbarat, TEM birimlerimiz ve Suriye Görev Gücü" ifadelerine yer verdi.
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